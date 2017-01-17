Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) на данный момент не готовы к объединению из-за подписанных минских соглашений. Об этом во вторник, 17 января, заявил глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Крыму, сообщает РИА Новости.

По словам Захарченко, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — ”подписанты минских соглашений”. ”Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы”, — пояснил глава ДНР.

Он также обвинил украинские власти в попытке сорвать минские соглашения. ”Сейчас самый тяжелый период времени. До 20 января Украина максимально пытается спровоцировать нас на ведение ответных боевых действий, чтобы сорвать минские соглашения и обвинить нас в развязывании нового витка конфликта”, — отметил Захарченко.

Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. ”Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники”, — подчеркнул он.

В ДНР в ответ заявили, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери. ”Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем… Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы”, — сказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

16 января Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.

Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. ”Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники”, — подчеркнул он.

В ДНР в ответ заявили, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери. ”Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем… Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы”, — сказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

16 января Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.