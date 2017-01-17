По словам Захарченко, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — ”подписанты минских соглашений”. ”Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы”, — пояснил глава ДНР.
Он также обвинил украинские власти в попытке сорвать минские соглашения. ”Сейчас самый тяжелый период времени. До 20 января Украина максимально пытается спровоцировать нас на ведение ответных боевых действий, чтобы сорвать минские соглашения и обвинить нас в развязывании нового витка конфликта”, — отметил Захарченко.
Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. ”Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники”, — подчеркнул он.
В ДНР в ответ заявили, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери. ”Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем… Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы”, — сказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
16 января Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.
Ранее во вторник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. ”Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники”, — подчеркнул он.
В ДНР в ответ заявили, что при попытке масштабного наступления в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадут в окружение и понесут значительные потери. ”Силовой способ, о котором, видимо, говорит Аваков, совершенно нереализуем… Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы”, — сказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
16 января Захарченко и Плотницкий прибыли в Крым. Их визит приурочен к 363-летию Переяславской рады, на которой было принято решение объединить территории Войска Запорожского с Русским царством.