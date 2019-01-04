Задержанный в России по подозрению в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

"Сотрудники американского посольства в Москве связались с британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании Уилана и о его статусе британского подданного", — пишет издание.

"Дипломаты направили запрос о консульском доступе к британцу, задержанному в России, после получения просьбы об оказании помощи", — говорится в сообщении.

При этом The Times подчеркивает, что Пол Уилан родился в Канаде у двух британских подданных — Эдварда и Розмари Уилан. Впоследствии он перебрался в США.

По словам брата Пола Дэвида Уилана, их семья — выходцы из британского города Бермингема, и они "ездили туда, чтобы навестить родственников".

Задержание Пола Уилана

28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ было уведомлено о задержании Уилана, сообщали "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ. В свою очередь американское посольство запросило консульский доступ к задержанному.