Задержанный по делу о теракте в метро Лондона оказался уроженцем Ирака

Задержанный в порту Дувра по делу о теракте в лондонском метро 18-летний молодой человек уже был известен полиции и, вероятно, является беженцем из Ирака. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, юноша проживал в пригороде Лондона Санбери-он-Темз в доме у пожилой пары, занимавшейся воспитанием приемных детей. 88-летний Рональд Джонс и его 71-летняя супруга Пенелопа были вынуждены сообщить в полицию, что они не могут справиться с воспитанием беженца, который, как предполагается, является уроженцем Ирака.

Соседи семьи сообщили, что за две недели до теракта молодого человека в дом Джонсов привели стражи порядка. 18-летний юноша был арестован в зоне отправления пассажиров дуврского порта рано утром в субботу. Как отмечает ТАСС, его задержали на основании закона о борьбе с терроризмом.

В ночь с субботы на воскресенье полиция задержала второго подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро. 21-летнего мужчину арестовали в лондонском районе Хаунслоу, в его доме в деревне Стануэлл был произведен обыск. Дом Джонсов обыскали в минувшую субботу.

Взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел утром в пятницу. По утверждению полиции, взрывное устройство сдетонировало не полностью. По данным прессы, бомба была начинена гвоздями. В результате инцидента пострадали 30 человек, 29 из них уже выписаны из больниц.

Британские власти заявили о том, что произошел теракт. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы до "критического".