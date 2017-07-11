Задержанных на Украине российских пограничников арестовали

Задержанные 30 июня в Херсонской области российские пограничники арестованы, сообщили во вторник и пресс-центре Службы безопасности Украины.

"Сегодня Апелляционный суд Херсонской области им выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается", — говорится в сообщении, обнародованном пресс-центром СБУ.

Кроме того, российским пограничникам "следователи УСБУ в Херсонской области сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины".

В ночь на 30 июня пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов. Впоследствии они установили, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Позже Пограничная служба ФСБ РФ направила обращение украинской стороне, в котором просила предоставить информацию о двух российских военнослужащих, потерявшихся на украинской территории.

30 июня Каланчацкий районный суд Херсонской области постановил привлечь пограничников к ответственности по ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток (с момента задержания), а также уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 320 грн.

3 июля Служба безопасности Украины начала в отношении задержанных пограничников досудебное расследование в уголовном производстве по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).