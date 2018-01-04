04.01.2018, 20:30

Задержанной в Латвии российской журналистке не разрешили купить билет на самолет

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Gazeta.ru
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Lennukid maandumas külgtuules Tallinna
Foto: Andres Putting

Задержанной в Латвии журналистке ВГТРК Ольге Курлаевой не разрешили купить билет на самолет до Москвы, в настоящий момент она находится под стражей в центре содержания нелегальных эмигрантов в Муциниеки. Об этом рассказал журналист и знакомый журналистки Алексей Стетюха, который навестил ее, передает РИА «Новости».

«Она отметила, что не имеет претензий к своему содержанию. Задержавшим ее сотрудникам правоохранительных органов самим неудобно за то, что происходит. Ольга хотела за свои деньги купить билет на самолет до Москвы, но ей не пошли на встречу. Планируется, что ее отвезут автобусом до границы Латвии и России, а на другой стороне ее уже встретят», — сказал Стетюха.

Однако не уточняется, когда именно планируют депортировать журналистку.

Ранее Латвия решила выдворить российскую журналистку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова впоследствии назвала такие действия немыслимыми для демократического общества.

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