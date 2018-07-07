07.07.2018, 15:26

Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"

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ИТАР-ТАСС
EST
Kemerovo
KemerovoFoto: Danil Aikin, Danil Aikin/TASS

Следователи задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек, передает ТАСС.

"Задержали Бурсина по делу "Зимней вишни", — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что он был задержан сотрудниками СК. Время задержания собеседник агентства не уточнил.

Один из потерпевших, Игорь Востриков, в субботу разместил на своей странице в социальной сети информацию, что 8 июля в Центральном суде Кемерова пройдет "заседание по Бурсину". Подтвердить эту информацию в суде пока не удалось.

Бурсин, который со своим подразделением первым прибыл к месту пожара, в марте сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил — ни охраны, ни администрации на месте не было, невозможно было узнать, сколько людей находится в здании.

Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности руководителю первой пожарной группы в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщили в СК.

По версии следствия, Бурсин "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара". Тем самым, считают следователи, он действовал в нарушение требований закона "О пожарной безопасности" и Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в результате чего при пожаре в здании торгового центра погибли люди, в том числе дети.

Бурсин задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Халатность", следствие планирует в ближайшее время обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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