Задержан руководитель первой пожарной группы, прибывшей к "Зимней вишне"

Следователи задержали руководителя службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина, который первым прибыл на тушение пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 60 человек, передает ТАСС.

"Задержали Бурсина по делу "Зимней вишни", — сказал ТАСС источник в правоохранительных органах, уточнив, что он был задержан сотрудниками СК. Время задержания собеседник агентства не уточнил.

Один из потерпевших, Игорь Востриков, в субботу разместил на своей странице в социальной сети информацию, что 8 июля в Центральном суде Кемерова пройдет "заседание по Бурсину". Подтвердить эту информацию в суде пока не удалось.

Бурсин, который со своим подразделением первым прибыл к месту пожара, в марте сообщил ТАСС, что спасателей никто не встретил — ни охраны, ни администрации на месте не было, невозможно было узнать, сколько людей находится в здании.

Следственный комитет России предъявил обвинение в халатности руководителю первой пожарной группы в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", — сообщили в СК.