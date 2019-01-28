Задержан похититель картины Куинджи из Третьяковки

Похищенная картина обнаружена. Ее прятали ”на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья”.

Подозреваемый — 31-летний мужчина. Его поймали в поселке Заречье Московской области. Ранее в декабре 2018 года он задерживался за хранение наркотиков, являлся фигурантом соответствующего уголовного дела и находился под подпиской о невыезде. Его проверят на вменяемость. В МВД также устанавливают возможных соучастников кражи.

Картина ”Ай-Петри. Крым” была похищена вечером 27 января прямо с выставки Куинджи, проходящей в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Злоумышленник на глазах посетителей снял картину со стены, достал из рамы, после чего беспрепятственно скрылся с места преступления.