"Забастовка избирателей" в РФ: более 250 задержаний и молчание федеральных каналов

В условиях молчания федеральных каналов и жестких действий полиции в регионах по всей России прошла акция в поддержку "Забастовки избирателей". Ее итог — более 250 задержаний.

Более чем в ста городах России в воскресенье, 28 января, прошла организованная политиком Алексеем Навальным акция в поддержку "забастовки избирателей" — стратегии бойкота будущих президентских выборов. МВД и Совет по правам человека при президенте РФ насчитали 4,5 и 5 тысяч протестующих по всей стране соответственно, сторонники Навального считают, что участников акции было намного больше. В Москве подсчет осложняется тем, что колонны протестующих собирались в нескольких местах на Тверской улице, и организаторы не предложили единого маршрута их движения.

На акции, по данным "ОВД-Инфо", было задержано более 250 человек, причем большинство задержаний пришлось на российские регионы. Если в Москве и Санкт-Петербурге полиция задерживала в основном активистов и волонтеров Навального, включая и самого политика, то в регионах это затронуло в основном рядовых протестующих.

Только в Чебоксарах, где акция не была согласована с местными властями, задержано было более 50 человек, большинство из которых, впрочем, через несколько часов отпустили. Из некоторых регионов поступали сведения об избиениях задержанных в отделениях полиции и угрозах уголовного преследования.

Федеральные каналы российского телевидения, равно как и лояльные власти политики, акцию не заметили. Исключением оказался кандидат в президенты России Владимир Жириновский, который вышел на Тверскую улицу и рассказал, что 30 лет назад сам участвовал в подобных акциях. В ответ ему предолжили снять свою кандидатуру с выборов президента. Другой кандидат в президенты Ксения Собчак в этот день отправилась в Чечню, где провела одиночный пикет за освобождение главы местного "Мемориала" Оюба Титиева.