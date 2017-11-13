За веру, царя и приличия: как Поклонская осталась одна в своей борьбе

Всего за год работы депутатом Госдумы бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская превратилась в массовом сознании из символа "русской весны" в олицетворение православного фундаментализма и цензуры. Русская служба Би-би-си вспоминает, как депутат начала свой крестовый поход на "Матильду" — и осталась одна.

Два десятка крепких мужчин в темных костюмах проходят по коридорам Государственной думы и выстраивают караул у зала пленарных заседаний. Они держат 10 букетов белых роз по 101 цветку в каждом.

Это боевое православное движение "Сорок сороков" пришло поздравить депутата Наталью Поклонскую с премьерой фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Это любимые цветы государя", — замечает Поклонская. Активисты исполняют ей "Многая лета" прямо в холле Думы.

Поклонская потратила целый год на попытку запретить показ фильма, который рассказывает о романе последнего российского императора Николая II, причисленного церковью к лику страстотерпцев, с балериной Матильдой Кшесинской.

Поднятая ею дискуссия о том, оскорбляет ли фильм чувства верующих, обернулась поджогами здания, где находится офис режиссера фильма, и локальными запретами на прокат в регионах. Сама Поклонская стала так известна, что ее образ использовали для создания костюмов на Хэллоуин.

Русская служба Би-би-си поговорила с бывшими и нынешними коллегами Поклонской о том, каким она стала депутатом и что она будет делать после выхода "Матильды" на экраны.

От греха подальше

В публичной политике 37-летняя Поклонская совсем недавно. Известность к ней пришла, когда в марте 2014 года она неожиданно стала главным прокурором в аннексированном Россией Крыму.

Молодая, красивая и очень пророссийская прокурор сразу стала новым патриотическим символом России, получив в интернете прозвище "няша" за большие голубые глаза. Глава Крыма Сергей Аксенов вспоминал, что предлагал эту должность шести другим людям, но согласилась только Поклонская. "Мужчины, которые отказались, они не просто отказались, они уступили даме место", — вспоминала позже Поклонская.

Поначалу ее работа полностью вписывалась в идеологию новых крымских властей. Так, новый прокурор сыграла важную роль в борьбе с крымскими татарами, которые отказывались признавать референдум о статусе Крыма. По решению Поклонской Меджлис крымскотатарского народа был признан экстремистской организацией и запрещен в России.

В отличие от большинства российских региональных прокуроров, Поклонская активно комментировала каждый свой шаг и не стеснялась политических оценок происходящего. В 2015 году Поклонская получила звание генерала.

Но невероятная активность Поклонской могла стать в итоге причиной завершения ее карьеры в правоохранительных органах, где она работала всю свою жизнь.

"Прокуратуре не нравилось, что она не шла на компромиссы. При всем своем безумии она пыталась противодействовать бесконтрольной застройке Крыма. Это не нравилось местной власти — Аксенову, Константинову (председателю госсовета Крыма — прим. ред.). Вот они ее и сбагрили от греха подальше", — вспоминает сейчас Владимир Гарначук, работавший помощником бывшего вице-премьера Крыма Михаила Шеремета.

В мае 2016 года прокурор Поклонская пришла на акцию "Бессмертный полк" — шествие на День Победы, участники которого несут портреты своих родственников, погибших на войне. Поклонская гордо несла перед собой икону Николая II.

К этому времени знаменитому прокурору уже была уготована иная роль: после выборов 2016 года она должна была стать депутатом Госдумы от "Единой России".

Одним из инициаторов перехода Поклонской в Думу стал генпрокурор Юрий Чайка, который просил об этом лично президента Путина, уверяет знакомый Поклонской, попросивший об анонимности. Время революционеров прошло, и Крыму нужен был другой прокурор, рассказал Би-би-си бывший федеральный чиновник, не уполномоченный давать комментарии.

В генпрокуратуре искали любую возможность, чтобы пристроить ее на другую работу, подтверждает собеседник, близкий к руководству Крыма. По словам собеседника Би-би-си в "Единой России", принимавшего участие в избирательной кампании, сотрудники прокуратуры сопровождали Поклонскую на всех предвыборных мероприятиях — чтобы она точно попала в Думу.

Сама Поклонская решение перейти в Думу комментирует неохотно. "Спросите у Чайки", — ответила она на вопрос Би-би-си о роли генерального прокурора в ее увольнении из прокуратуры.

Большие надежды

Избраться в Думу в 2016 году для Поклонской не составило никакого труда. В отличие от большинства кандидатов она даже не принимала участие в праймериз "Единой России" — внутрипартийном голосовании, по результатам которого должны формировать предвыборные списки. Партийное руководство говорило, что участвовать в этой процедуре должен каждый кандидат, но Поклонскую освободили от этой обязанности.

Ее кандидатуру внесли прямо на съезде — таким же образом в предвыборные списки попадали губернаторы. Она стала четвертым номером в списке единороссов по Крыму. Первым номером шел Аксенов, который позже и отдал прокурору свой мандат.

Поначалу председатель Госдумы Вячеслав Володин и его окружение возлагали большие надежды на нового депутата, говорит собеседник Би-би-си в "Единой России" (он также попросил об анонимности, так как ему не положено комментировать действия руководства партии).

По его словам, в администрации президента и в руководстве партии видели в ней огромные перспективы: герой "крымской весны", популярный спикер, секс-символ новой Думы. "С точки зрения имиджа партии — лучше не придумаешь", — вспоминает ее появление в Думе коллега по партии.

Борьба с коррупцией — вот приоритет ее новой работы, уверяла Поклонская в первый же день работы Думы. "Назовите мне хотя бы одну страну, где нет коррупции? Не бывает!" — говорила она Би-би-си.

На новой работе Поклонская получила хоть и не самую высокую, но знаковую должность: возглавила комиссию по контролю за депутатскими декларациями. В прошлом созыве после проверок этой комиссии мандатов лишились несколько депутатов Госдумы.

Но осенью 2016 года проверять ей было нечего: сведения о доходах депутаты подают только в апреле, а предвыборные декларации уже были проверены избирательной комиссией.

Комиссия под руководством Поклонской собралась всего два раза: в первый раз для знакомства, второй раз — спустя год, в сентябре 2017 года. Последнее заседание было недолгим: по регламенту депутаты не обязаны рассматривать жалобы, поступившие от рядовых граждан, а других обращений парламентарии не получили.

Депутат Поклонская за год самостоятельно не внесла ни одного законопроекта, но подписалась под пятью чужими. Среди них — законопроект о лицензиях для организаторов экстремального отдыха и о продлении срока лицензирования крымских больниц.

Поклонская образцово посещает заседания Госдумы и комитета по безопасности, в который она входит. Пятнадцать раз она выступала на пленарных заседаниях и один раз зачитывала торжественную речь в честь трехлетия присоединения Крыма.

100 постов

По-настоящему бурные эмоции у Поклонской вызвал лишь фильм "Матильда". Все началось в ноябре 2016 года: депутат объявила, что попросила Генеральную прокуратуру проверить еще не вышедший на экраны фильм.

Сам сюжет фильма, в котором рассказывалось о любовной связи будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, показался депутату оскорблением чувств верующих.

В коротком трейлере, который и стал поводом для обращения, Поклонскую возмутило все: и исполнитель роли императора Ларс Айдингер, которого она называла "немецким порноактером", и образ императрицы, "которая устраивает сатанинские обряды", и особенно тот факт, что "Матильда" получила государственное финансирование.

Наталья Поклонская уверяла, что получила десятки тысяч обращений граждан, возмущенных фильмом, и однажды даже принесла на заседание коробки с этими обращениями. Правда, подлинность этих обращений никто не проверял.

За год Поклонская написала более ста постов в "Фейсбуке" (они дублируются во "ВКонтакте"), почти все они посвящены фильму "Матильда". Часто депутат писала их прямо во время пленарных заседаний Госдумы. Например, 18 октября во время заседания она написала три поста, 29 сентября — два.

Родная прокуратура не поддержала ее борьбу: Поклонская направила в нее более 40 жалоб на фильм, но на все получила ответ, что нарушений закона в фильме не найдено.

Она призывала прийти на молитвенное стояние против "Матильды" и за Николая II. В итоге в стране и вправду прошли десятки молебнов против фильма.

Благодаря борьбе с "Матильдой" Поклонская стала одним из наиболее часто упоминаемых в СМИ депутатов. За год про нее писали немногим меньше, чем про спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Дружеское объединение"

Однозначного ответа на вопрос, кто подтолкнул Наталью Поклонскую к борьбе с "Матильдой", не дал никто из опрошенных Би-би-си сторонников и противников депутата.

На протяжении всего года бок о бок с Поклонской против фильма выступали сразу несколько общественных организаций.

На первый запрос в прокуратуру Полконскую, как говорила она сама, подтолкнуло движение "Царский крест". Оно же потом приносило ей подписи против "Матильды", которые собирало в приходах. Это одна из немногих организаций, с которыми сотрудничала депутат Поклонская.

До скандала о таком движении никто не слышал, существует оно преимущественно в форме группы в соцсети "ВКонтакте" (к ноябрю 2017 года группа насчитывала 5,3 тыс. участников) и нигде не зарегистрировано. Координатором движения себя называет 25-летний безработный Александр Порожняков.

По словам Порожнякова, "Царский крест" появился два года назад как "дружеское объединение людей, которые уважают Николая II не только как святого, но и как великого исторического деятеля". Примерно с осени 2016 года группа начала собирать во "ВКонтакте" все материалы, посвященные будущему фильму "Матильда".

До "Царского креста" Порожняков не был известным политиком или общественным деятелем. Но у него есть весьма влиятельные знакомые.

Например, он давно знаком с генерал-лейтенантом Службы внешней разведки в отставке Леонидом Решетниковым. "Он тоже человек монархических взглядов, мы периодически сотрудничаем", — рассказал сам Порожняков Русской службе Би-би-си.

Решетников ушел из ведомства в 2009 году, затем долго возглавлял экспертный центр "Российский институт стратегических исследований", разрабатывавший аналитику для СВР.

Сейчас Решетников возглавляет наблюдательный совет телеканала "Царьград", который принадлежит находящемуся под "крымскими" санкциями православному бизнесмену Константину Малофееву. 6 ноября Малофеев возглавил основанное Решетниковым монархическое движение "Двуглавый орел", с которым, по словам Порожнякова, часто сотрудничал и "Царский крест".

"Царьград", православный патриотический канал, стал одной из главных медийных площадок и для "Царского креста", и для Натальи Поклонской.

Однако и Порожняков, и Решетников уверяют, что Малофеев не имеет никакого отношения к кампании против "Матильды". Поклонская на вопрос Би-би-си ответила, что виделась с Малофеевым лишь однажды на канале "Царьград".

Но пресс-служба Константина Малофеева в письменном ответе на запрос Би-би-си утверждает, что он и Поклонская были представлены друг другу три года назад во время инаугурации крымского губернатора Сергея Аксенова. "После этого они ни разу не встречались и не обсуждали, ни лично, ни по телефону, фильм "Матильда" и какие-либо другие темы", — говорится в ответе пресс-службы.

Малофеев также "никаким образом не связан с движением "Царский крест" и никогда не оказывал, не оказывает и не планирует оказывать поддержку этой организации", сообщила пресс-служба.

На что существует сам Порожняков и его соратники, лидер движения не рассказал. По словам Порожнякова, последний раз он работал полтора года назад помощником менеджера телекоммуникационной компании. Сейчас он собирается искать спонсоров для своего движения.

Воинственные противники

"Царский крест" был не единственной и далеко не самой агрессивной организацией, сражавшейся с фильмом. На защиту чести Николая II встали движение "Сорок сороков", в которое входят православные радикальные националисты и футбольные фанаты (именно их обвиняли в нападениях на противников строительства храмов в Москве, и именно они дарили Поклонской цветы в честь "победы" над "Матильдой").

РПЦ неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к этой организации, но при этом сами "Сорок сороков" принимали участие в официальных мероприятиях церкви.

Наконец, символом борьбы с "Матильдой" стало "Христианское государство — Святая Русь". Еще в прошлом году участники движения отправляли в кинотеатры письма с угрозами поджога в случае, если на экранах будет показан этот фильм.

А за месяц до премьеры участников этого движения заподозрили в поджоге машины у офиса адвоката, представляющего интересы режиссера фильма Алексея Учителя, и кинотеатра в Ярославле.

Лидер "Христианского государства" Александр Калинин находится под арестом до 22 ноября за угрозы кинотеатрам. Его адвокат утверждает, что письма "Христианского государства" в кинотеатры преследовали целью предупредить "о возможных гипотетических последствиях показа провокационного фильма "Матильда".

Председатель сотрудничавшей с соратниками лидера "Христианского государства" партии "Великая Россия" Андрей Савельев рассказывал изданию "Медуза", что Калинин — "бывший прапорщик ФСБ". Сам Александр Калинин на одном из опубликованных видео говорил, что знаком с неким генералом ФСО.

Поклонская связь с какими-либо движениями и организациями категорически отрицает.

С царем в голове

Все собеседники Би-би-си сходятся на том, что борьба с "Матильдой" — это личная инициатива Поклонской, которая действительно особо почитает Николая II.

В России есть отдельные течения, почитающие царскую семью, и самое радикальное и известное из них — так называемые царебожники.

Сторонники особого почитания Николая II считают себя традиционными и даже консервативными православными, но они глубоко ошибаются, говорит бывший ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин.

"Их взгляды — это скорее идеология или даже новая национальная мифология. И в центре этой мифологии — представление о Российской империи как об идеальной монархии. Из этого следует, что святость Николая II и всей царской семьи — совершенно особенная, исключительная, а его убийство — это на самом деле добровольная, жертвенная смерть за Россию. Такие взгляды больше напоминают сектантство, чем традиционное православие", — отмечает Чапнин.

Самое большое количество царебожников — в Свердловской области, там же живет духовник Поклонской отец Сергий, бывший наместник монастыря на Ганиной Яме, где, как полагают в РПЦ, захоронены останки царской семьи. В августе Поклонская даже приняла участие в крестном ходе, посвященном 99-летней годовщине гибели царской семьи.

Особое отношение к Николаю II у Поклонской появилось еще во время работы в Крыму: так, в 2014 году она подарила Ливадийскому дворцу фотографии из семейного архива царя.

Церкви с почитанием Николая II есть во многих крупных городах России, но не там, где раньше работала Поклонская. "В Крыму нет никакого культа Николая II, это вымысел Поклонской. Другие сотрудники прокуратуры и чиновники крутили пальцем у виска, когда говорили о ней", — рассказывает Владимир Гарначук.

Между Лениным и Гитлером

Какими бы ни были причины особого отношения Поклонской к истории царской семьи, для ее коллег по "Единой России" это вскоре стало проблемой.

Поначалу высказывания Поклонской были как минимум спорными. Так, говоря о царе, она поставила в один ряд Адольфа Гитлера и Владимира Ленина: "Парадоксально, но изверги двадцатого столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей семьей, добрый и милостивый Государь", — писала в своем блоге Поклонская.

Иногда из-за своих слов она оказывалась в неловком положении: так, депутат приписала полководцу Александру Суворову цитату из комедии Александра Грибоедова. В марте 2017 года Поклонская объявила, что в Крыму замироточил бюст Николая II (церковная комиссия позже не нашла следов мироточения).

Власти как будто отстранились от скандала с Поклонской. Владимир Путин, комментируя вопрос о нападках депутата, сказал лишь, что она имеет право на собственное мнение. Министр культуры Владимир Мединский заявил, что Поклонская "поддерживает этот гвалт" (называя так шум вокруг фильма). Государственные телеканалы ее крестовый поход против "Матильды" почти не освещали.

Церковные иерархи, хоть и критиковали фильм, не спешили однозначно поддерживать Поклонскую. Одним из первых о "Матильде" высказался глава патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов), назвав картину "невыносимой пошлостью". Но требование запретить фильм он назвал "тупиковым и неверным путем". На вопросы Би-би-си о Поклонской и фильме он отвечать отказался.

Патриарх Кирилл впервые прокомментировал фильм только накануне премьеры в октябре, назвав его домыслом и фальшивкой. Публично же с Поклонской никто из руководства РПЦ не встречался и не полемизировал.

"Она портит имидж церкви, представляет ее слишком радикальной, и для нас это скорее плохая история, но и публично осуждать мы ее не будем", — сказал собеседник Би-би-си в церковных кругах.

С Поклонской неоднократно пытались говорить более опытные коллеги по партии. С ней беседовали лидеры "Единой России" Владимир Васильев, Сергей Неверов и спикер Госдумы Володин, говорят собеседники Би-би-си во фракции.

"Ей говорили о том, что есть вещи, которые раскалывают общество, поэтому их лучше избегать. Ее позицию на тот момент ассоциировали с позицией "Единой России", — сетует пожелавший остаться неназванным единоросс.

В итоге она нанесла Думе и партии сильный имиджевый ущерб, делает сейчас вывод ее коллега. Поклонскую пытались переключить на другие темы, но она уверяла, что пойдет в борьбе с "Матильдой" до конца. Самая большая проблема заключалась в том, что Поклонская искренне верила во все то, что говорила.

Публично оценивать работу Поклонской руководители партии в ответ на вопросы Би-би-си отказались.

"Она молчала"

Ситуация накалилась к осени. Неизвестные забросали здание киностудии Учителя стеклянными бутылками с зажигательной смесью. В сентябре неизвестные подожгли автомобили у офиса адвоката Учителя. По подозрению в поджоге был арестован лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин.

После этого руководство "Единой России" просило Поклонскую написать в "Фейсбуке" пост с осуждением насилия. "Даже пост с осуждением поджогов ее тоже убедили написать во фракции. Сама она молчала, когда это произошло", — говорит собеседник Би-би-си в руководстве партии.

Сама Наталья Поклонская ответила Би-би-си, что ни с кем из партийного руководства свои публичные выступления не обсуждала.

Теперь коллеги по Думе относятся к ней настороженно. "Она поддается влиянию, ее используют. А жаль, потому что у нее был такой колоссальный потенциал, а она его расплескала впустую на мелкую узкую тему", — говорит депутат от КПРФ Александр Ющенко.

"Мы все осуждаем нашу коллегу Поклонскую, потому что именно она стала инициатором вбивания клина в трещину в нашем обществе", — отзывается о коллеге первый зампредседателя комитета по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия").

Депутат и этика

За год работы в Думе к Поклонской у коллег возникли вопросы посерьезнее неоднозначных высказываний.

Из-за активности Поклонской на нее приходило много жалоб в комиссию по этике, говорят собеседники Би-би-си в комиссии. Так, однажды даже встал вопрос о нарушении закона о статусе депутата и возможном лишении мандата.

Поклонская сама написала в соцсетях, что стала истцом в суде по доверенности от вдовы племянника Николая II (в августе вдова подала Учителю иск защите чести и достоинства). Но по закону о статусе депутата Госдумы парламентарий не имеет права выступать в суде в качестве защитника или представителя.

Это может считаться довольно серьезным нарушением. Хотя в законе не прописано четкой санкции за выступление депутата в суде, именно из-за похожей претензии в 2015 году из псковского заксобрания изгнали одного из лидеров "Яблока" Льва Шлосберга.

Той жалобе на Поклонскую не дали хода, чтобы не раздувать публичный скандал, говорит собеседник Би-би-си в "Единой России". Поклонская в письменном ответе Би-би-си сообщила, что не считает, будто бы не может выступать в суде. "По этому вопросу было обращение в комиссию по этике, она рассмотрена и дан ответ: нарушений в действиях депутата не установлено", — написала депутат.

Большой резонанс получили публикации Transparency International об украинских квартирах Поклонской. Организация утверждала, что после ухода из прокуратуры Поклонская не освободила служебную квартиру в Симферополе, а также не указала в своей декларации еще одну квартиру в Донецке.

Поклонская в ответ заявила, что хочет приватизировать служебное жилье, а опубликованные документы о собственности на квартиру в Донецке назвала поддельными. Сейчас на вопрос о судьбе обеих квартир помощник Поклонской бросает трубку. Руководство Госдумы оставило расследования Transparency без комментариев.

Неприкасаемая?

"Ее повестка исчерпана — фильм вышел, а больше уже ей нечего сказать. Но что с ней сделать? Лишить мандата? Некрасиво получится", — говорит собеседник Би-би-си в руководстве "Единой России".

Несмотря на то что крымские заслуги уже давно позади, Поклонская до сих пор имеет особый статус. Например, она одна из немногих депутатов, у кого есть охрана. Когда корреспондент Би-би-си задавала депутату вопросы по дороге в ее кабинет (давать отдельное интервью Би-би-си Поклонская отказалась, ответив лишь на некоторые вопросы письменно), ее оттолкнул молодой человек в костюме без опознавательных знаков. "Это моя служба безопасности", — сказала Поклонская.

У Поклонской есть основания опасаться за себя: в 2011 году ее избили, а в 2014 году на нее была совершена попытка покушения.

Сейчас охрана сопровождает депутата даже на приемах граждан. Так, в начале октября на встрече в приемной "Единой России" в подмосковном городе Видное охранники обыскали букет цветов, который один из посетителей принес Поклонской, а также запретили проносить с собой телефоны. "Двое-трое охранников стояли перед кабинетом, еще двое внутри", — рассказал Би-би-си один из посетителей.

Кто именно охраняет Поклонскую, она сама не рассказала. Один из ее коллег утверждает, будто депутату выделили сотрудников Федеральной службы охраны. "Наличие такой охраны заставляет относиться к ней как к человеку, у которого есть заслуги перед страной", — говорит собеседник Би- би-си во фракции.

Впрочем, представитель ФСО опроверг Би-би-си, что служба охраняет Поклонскую. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си, выделял ли президент охрану Поклонской, ответил: "В первый раз об этом слышу".

"Только в монастырь"

В итоге фильм "Матильда" все-таки вышел на экраны 26 октября. Поклонская считает, что все равно выиграла свою войну с этой картиной. При этом она осталась крайне обижена на прокуратуру, не поддержавшую ее в борьбе против режиссера Учителя.

Сразу после премьеры депутат записала видеообращение, в котором выразила сожаление, что генеральный прокурор Юрий Чайка не встал на ее сторону. В ролике она даже упомянула фильм основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о сыновьях генерального прокурора, правда, не называя фамилии оппозиционера.

"Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, — это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду", — заявила бывший прокурор Крыма.

"Я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге. Но услышала в ответ: "Девушка-политик", — комментировала Поклонская реакцию генпрокурора на свои многочисленные обращения. Этот видеоролик сильно рассорил ее с Чайкой и генпрокуратурой, говорит собеседник Би-би-си в Госдуме.

Выпады Поклонской в адрес генпрокурора Чайки могут быть связаны с тем, что ей так и не отдали служебную квартиру, считает замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

"Сейчас Росреестр показывает, будто ее служебная квартира в Симферополе до сих пор в собственности России (оперативное управление прокуратуры Крыма). Конечно, Наталья Владимировна будет злиться на генпрокурора. Вопрос об имуществе стоимостью 12 млн рублей решен не в ее пользу", — прокомментировал Шуманов выпады Поклонской.

После выхода фильма повестка Поклонской исчерпана, а имидж ее столь одиозен, что в будущем в партии вряд ли кто-то решится подключить ее к какой-то серьезной теме, говорит собеседник во фракции.

Кампания Поклонской против "Матильды" провоцировала внутриэлитные конфликты, поэтому от нее дистанцировались и церковь, и власть, считает политолог Алексей Макаркин.

"Фильм был изначально провластный, поскольку с точки зрения власти в нем звучит правильная мысль: царь предпочел не свои интересы, а интересы России. И Учитель никакой не оппозиционер, а член истеблишмента, и его фильм связан с большой частью российской элиты — известные люди его продвигали и снимали", — говорит Макаркин.

Поэтому, по его словам, кампания Поклонской вызывала явное раздражение власти. "Власть не любит самодеятельность, тем более такие крайние, дестабилизирующие позиции", — говорит политолог. "А высшее руководство православной церкви никогда не шло на конфликт с властью, оно с ней сотрудничало, не стало оно этого делать и в случае с "Матильдой", хотя внутри церкви отношение к фильму разное", — отмечает эксперт.

"Момент, когда в Думе всех волновала Поклонская, схлынул. Она уже никого не интересует, все определились с позицией. Она уже никого не удивляет", — говорит близкий к партийному руководству собеседник Би-би-си.

Бывшего прокурора вряд ли возьмут в следующий созыв, считает собеседник во фракции. "Ей с такой репутацией дорога теперь только в монастырь", — сетует он.