За управление самолетом под экстези пилота-кокаиниста осудили условно

Французский суд города Кретей приговорил к 12 месяцам тюрьмы условно пилота британской компании EasyJet за управление самолетом в состоянии наркотического опьянения, сообщает Le Parisien. Имя пилота не разглашается.

Отмечается, что суд вынес более суровое наказание, чем требовал прокурор, который считал, что провинившемуся будет достаточно восьми месяцев условно.

49-летний пилот в материалах делах описан, как профессионал "с безупречной репутацией", который, по его словам, принял треть таблетки экстази в мае накануне рейса во Францию, что привело к плохому самочувствию во время посадки в парижском аэропорту Орли, уточняет ТАСС со ссылкой на AFP.

"Я был убежден, что побочные эффекты пройдут спустя два часа после приема таблетки", — рассказал на суде летчик. Однако при заходе на посадку ему стало плохо. "Во время посадки я сам не знаю, что делал. Я вспотел и почувствовал себя не очень хорошо", — рассказал пилот.

Он признался, что употреблял и другие запрещенные вещества, в том числе кокаин, однако, по его заверениям, после этого он не совершал полеты в течение двух-трех дней. Суд признал летчика виновным в том, что он "подверг опасности пассажиров воздушного судна" и запретил ему практиковать. В EasyJet заявили, что пилот был отстранен от полетов сразу же после обвинений, выдвинутых французскими властями.

Известно, что осужденный пилот обычно летал на самолете Airbus A320, рассчитанном на 180 пассажиров.

Le Figaro пишет, что пилот бы клиентом небольшой кокаиновой сети во Франции. Сообщается, что организаторы этой сети также предстали перед судом и получили разные тюремные сроки.