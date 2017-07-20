За размещение мемориальных досок Сталину высказались 62% россиян

Большинство россиян (62%) считают, что в публичных местах нужно размещать памятные знаки (памятные доски, цитаты, бюсты, картины), рассказывающие об успехах Иосифа Сталина. К таким выводам пришли социологи ВЦИОМ, проанализировав результаты всероссийского телефонного опроса, проведенного 7-8 июля среди 1200 респондентов.

Обратной точки зрения придерживается 31% россиян. 7% затруднились высказать мнение по данному вопросу.

Отвечая на вопрос социологов о причинах, по которым следует размещать подобные памятные знаки (можно было выбрать не более трех ответов), россияне в первую очередь говорили, что это часть нашей истории, наши дети должны о ней знать (57%) и что благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне (18%). Реже опрошенные отмечали, что Сталин сделал много хорошего для страны (9%), что он поднял страну, сделал ее великой (8%), что при Сталине был порядок и что он великий вождь, великий человек (по 5%).

Согласно результатам исследования, 65% граждан против установки знаков, сообщающих о неудачах и преступлениях Сталина. 28% считают, что такую информацию размещать нужно.

Аргументируя свой ответ, последние чаще всего указывали на то, что люди должны знать всю правду, а не только о достижениях (39%), что это часть нашей истории, наши дети должны о ней знать (35%) и что на ошибках учатся (16%).

В то же время информация нейтрального характера (посещение какого-то города, выступление с речью и т.п.), по мнению 59%, также не обязательна к размещению на памятных знаках.

Социологи отмечают, что вопрос о личной вовлеченности выявил довольно высокий уровень безразличия: так, 33% россиян в случае размещения памятного знака Сталину на соседнем доме не проявили бы ни явных позитивных, ни негативных эмоций. Положительно восприняли бы этот факт 42%, отрицательно — 21%.