За независимость от Испании высказались 90 процентов жителей Каталонии

В пользу независимости Каталонии от Испании в ходе прошедшего в воскресенье референдума высказались 2,02 миллиона местных жителей — 90 процентов от общего числа проголосовавших, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства автономии Жорди Туруля. По его словам, это практически итоговые результаты, поскольку осталось подсчитать лишь несколько тысяч бюллетеней.

По данным властей Каталонии, за независимость проголосовали 2 миллиона 20 тысяч 144 человека, против — 176 тысяч 565 человек (7 процентов). Около 20 тысяч бюллетеней были признаны недействительными, а 45 тысяч оказались пустыми.

Туруль уточнил, что это те бюллетени, которые сохранились на голосования и не были изъяты испанскими властями. "Это цифры, которыми мы располагаем на данный момент. Еще не досчитано несколько тысяч бюллетеней, но можно сказать, что это окончательные результаты, потому что цифры почти не изменятся", — подчеркнул Туруль.

Правом голоса в Каталонии обладают 5,3 миллиона из 7,5 миллиона жителей. Глава автономии Карлес Пучдемон, выступая с официальным заявлением по итогам плебисцита подчеркнул, что его народ завоевал право "быть свободной, мирной и демократической страной". "Каталония завоевала право быть независимым государством в форме республики", — заявил он.

"Правительство, в котором я председательствую, в ближайшие дни передаст результаты голосования парламенту Каталонии, который является воплощением суверенитета нашего народа, чтобы тот действовал далее в соответствии с законом о референдуме", — добавил Пучдемон.

Между тем председатель правительства Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении. "Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении. Правовое государство сохранило свою силу. Мы сделали то, что должны были сделать", — подчеркнул Рахой.

По его мнению, сепаратистский процесс властей Каталонии потерпел неудачу, а "большинство каталонского народа не захотело участвовать" в плебисците. Рахой добавил, что правительство Испании не "закрывает дверь" для диалога "в рамках закона".

Отметим, что на протяжении всего воскресенья в Каталонии происходили ожесточенные столкновения и беспорядки. Стражи порядка применяли против желающих попасть на незаконное волеизъявление дубинки, резиновые пули. В некоторых случаях полиция использовала слезоточивый газ.

В результате действий полиции в Каталонии пострадали более тысячи человек. В МВД Испании отметили, что в течение дня травмы получили 12 сотрудников правоохранительных органов.