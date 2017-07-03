"За мирную Беларусь": оппозиция провела шествие в День независимости

Участники акции "За мирную Беларусь", которая прошла в Минске, потребовали демократизации общества и отмены белорусско-российских военных учений, запланированных на сентябрь.

В понедельник, 3 июля, на Октябрьскую площадь в центре Минска вышли десятки людей, которые откликнулись на призыв лидера Белорусского национального конгресса (БНК) Николая Статкевича. Он не запрашивал разрешения городских властей на проведение акции, а лишь уведомил их о своих планах за пять дней до нее.

Несмотря на то, что акция не была санкционирована столичным горисполкомом, милиция не мешала ее проведению и на этот раз даже не напоминала ее участникам о возможной ответственности. Тем не менее за Дворцом республики были замечены автозаки, а на площади находились руководители сотрудники силовых структур — все в штатском. По мнению Николая Статкевича, власти не хотят усложнять себе жизнь перед сессией Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая на днях должна пройти в столице Белоруссии.

"Отстоять страну для народа"

Отметим, что акция прошла в День независимости Белоруссии, который стал отмечаться как государственный праздник через год после того, как Александр Лукашенко избрали президентом. Ранее 3 июля праздновалось как день освобождения Минска от гитлеровских захватчиков. Оппоненты Лукашенко не считают 3 июля настоящим Днем независимости, о чем заявил и Статкевич на митинге.

По его словам, "только в больной голове могла родиться идея, что Белоруссия стала независимой в 1944 году". Лидер НБК считает, что настоящим Днем независимости может быть либо 25 марта, когда в 1918 году была провозглашена Белорусская народная республика (БНР), либо 25 августа, когда Верховный Совет в 1991 году принял Декларацию независимости Белоруссии, позднее получившую статус конституционного закона.

Статкевич добавил, что нынешняя акция является продолжением кампании "Власть — народу", пояснив, что только демократия делает страну принадлежащей ее гражданам. С этим соглашались и присутствующие в разговорах с журналистами. "Я никогда до этого года не ходил на акции оппозиции, но после того, как власть начала нагло вести по отношению к простым людям, мое терпение лопнуло. Тот же декрет "о тунеядцах", аресты мирных граждан 25 марта на День Воли — все это показывает, как наше руководство относится к своим гражданам", — говорит бывший работник одного из столичных предприятий Николай, который два месяца назад вышел на пенсию.

Но не у всех минчан акция вызвала одобрение. "Опять оппозиция будоражит народ. Чего им неймется? Войны хотят? Холуи западные, деньги отрабатывают", — громко возмущалась пожилая солидная дама, послушав выступление Статкевича. Но на ее слова присутстовавшие отреагировали ироничными усмешками.

Опасность военных учений

Николай Статкевич также затронул тему предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений "Запад-2017", которые пройдут на территории страны.

"События минувшей весны показали, что Белоруссия находится под внутренней оккупацией, но она очень легко может превратиться в оккупацию внешнюю. Этот режим — продажный и несамостоятельный, впереди военные учения, в результате которых мы можем получить тысячи иностранных военных на своей территории и потерю независимости", — полагает Статкевич.

После этого он призвал людей пройти до Площади Независимости по главному проспекту страны. С растяжкой "Баста!" колонна по тротуарам двинулась вперед. Демонстранты соблюдали правила дорожного движения, не мешали работе транспорта, а милиция не мешала демонстрантам. По ходу шествия люди выкрикивали лозунги "Живет Беларусь! ", "Верим, можем, победим!" На Площади Независимости шествие закончилась. Статкевич сообщил, что следующая акция пройдет в сентябре.