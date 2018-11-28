28.11.2018, 17:13

За месяц в Риге умерли два малыша, которым не были сделаны обязательные прививки

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rus.DELFI.lv
EST 16
За месяц в Риге умерли два малыша, которым не были сделаны обязательные прививки
Foto: Arno Mikkor

Несмотря на усилия врачей, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в Риге в течение месяца умерли два ребенка, которые не получили необходимых прививок, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.

Как сообщили в больнице, один из детей был болен коклюшем и умер от тяжелых осложнений, так как не был привит от этой болезни. Второй ребенок после домашних родов не получил обязательную дозу витамина K, в результате чего у него возникли нарушения свертывания крови и произошло кровоизлияние в мозг, из-за которого он умер.

"Оба несчастных случая могли не произойти, если бы работники медицинской сферы и родители, заботясь о детях, исходили из современных, основанных на фактических доказательствах данных и проверенной медицинской информации и практики", — заявили специалисты больницы.

ДКУБ распространила открытое письмо, обращаясь к родителям, работникам здравоохранения и каждому, кого заботит жизнь и здоровье детей в Латвии.

В письме подчеркивается, что прививки и прием витамина К являются чрезвычайно важными профилактическими мерами, основной целью которых является уменьшение детской смертности. Прививки делаются в соответствии с календарем, точное соблюдение которого имеет большое значении, чтобы защитить детей на критических этапах развития, когда риск выше всего.

Специалисты подчеркивают, что профилактика заболеваний — это права детей, за соблюдение которых ответственны и родители, и медицинские работники.

Медики напоминают, что есть болезни, которые невозможно вылечить, но есть и такие, которые в 21-м веке можно не только вылечить, но и предотвратить риск ими заболеть.

"Отказываясь от вакцинации, отступая от безопасных, проверенных и эффективных принципов лечения, именно мы, взрослые и специалисты, создаем угрозу для жизни детей и их прав на здоровую жизнь", — отмечается в письме.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за период с 2010 года от заболеваний, против которых есть вакцины, в Латвии умерло 15 детей. Причиной их смерти стали коклюш, грипп, туберкулез, гепатит B и гемофильная инфекция.

Восьми умершим детям не было еще и года, шесть были в возрасте от 13 месяцев до семи лет, одному было 17 лет.

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