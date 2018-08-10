10.08.2018, 21:15

За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

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DELFI.LT
EST 4
Foto: Maaleht arhiiv

За июль из небезопасного окружения в Литве специалисты забрали 600 детей (была угроза для жизни детей, для их здоровья, нормального развития, или за детьми не смотрели, родители пьянствовали и т.д.), рассказывает ru.delfi.lt.

За этой статистикой скрываются душераздирающие человеческие трагедии. Для иллюстрации ситуаций, в которых находятся дети, депутат, социал-демократ Довиле Шакалене, рассказала, как в Паланге на пляже заметили купающегося малолетнего ребенка. Он был один. Мать ребенка нашли на пляже совершенно пьяной.

"Ребенка это не удивило, он, судя по всему, уже привык к такому и спокойно привел спасателей и полицейских к отключившейся матери. В данном случае установили первый уровень опасности, что мне кажется, мягким подходом, поскольку вряд ли эта женщина поступает так в первый раз", — сказала Шакалене.

Депутат сказала, что специалисты по правам детей рассказывали и о том, что некоторые родители упорно отрицают наличие проблем. Например: соседи слышали, что ребенок плачет в течение нескольких часов, после этого вызвали полицию. Специалисты оценили, что квартира запущенная, плитка на полу разбита, по этим осколкам босиком ходит мальчик, которому чуть больше года. Подгузник на нем был такой полный, что буквально волочился за ним.

"Вернувшаяся домой мать реагировала на приезд специалистов и полиции агрессивно. Она не видела никакой проблемы. Ребенка забрали, с матерью пытаются работать", — сказала Шакалене. По ее словам, поступает немало сообщений о неприсмотре за детьми, но не все они подтверждаются. "Все случаи проверяют, но людям, которые ничего плохого не делают, боятся нечего. Несложно 15-20 минут пообщаться со специалистом по правам детей, тем более, всем понятна, какова цель этого. Так поступаем, чтобы ничего не упустить", — сказала Шакалене.

Она порадовалась тому, что в июле ни один ребенок не был убит. "В среднем в Литве в месяц убивали двоих детей. В этом месяце мы сумели спасти всех. Их вовремя забрали из опасного окружения", — сказала депутат. По ее словам, из 600 детей примерно половину вернули родителям, поскольку они протрезвели и поняли, что надо решать проблему.

"Сейчас с 300 семьями работают, дети находятся дома, еще 300 детей не вернули. Но, практика показывает, если проводится эффективная работа с семьями, возвращают 7 из 10 детей", — сказала Шакалене.

Число забранных детей шокирует, поскольку, по словам Шакалене, мы только понемногу начинаем осознавать масштабы проблемы.

"Это как с насилием в семье, мы отрицали наличие проблемы. Когда был принят закон о защите от насилия в семье, за первый год начато 15 000 расследований. Не потому, что избили столько новых женщин, а потому, что до этого они не получали помощи", — заметила депутат.

Она заметила, что около половины родителей в Литве считают насилие нормальным методом воспитания, кроме того, в Литве самый высокий уровень алкогольной зависимости в мире.

"Проще говоря, у нас десятки тысяч пьющих и бьющих детей родителей. Так, где эти дети? Какую реальность отражают 1500 зарегистрированных случаев в год? Это только вершина айсберга", — сказала Шакалене.

По ее мнению, все проблемы возникают от того, что "мы живем в условиях культуры насилия". "У нас все еще есть право сильнейшего. Уровень насмешек, самоубийств, насилия в ближайшем окружении — вот показатели, указывающие, что мы все еще очень агрессивны и бессильны", — сказала Шакалене.

По ее словам, сейчас больше всего не хватает услуг для семей. За их организацию отвечают мэрии.

"Мэрии активно придерживаются позиции уязвленных, с ними якобы недостаточно говорили, их недостаточно инструктировали, они не знают, что делать. Некоторые едва ли не прямо заявляют — мы будем выполнять новый закон лишь минимально и не намерены стараться", — сказала депутат.

По ее словам, самая серьезная работа лежит на плечах мэрий — они должны работать с семьей, вытащить ее из круга проблем, обеспечит лечение от алкоголизма, консультации психолога, курсы для родителей.

"У них в этом году есть беспрецедентный бюджет — дополнительные 190 млн. евро на социальные нужды. Это те деньги, которые нужны для помощи семьям", — сказала Шакалене.

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Депутату хотелось бы, чтобы мэрии использовали и общество — назначили ответственных, устраивали мероприятия для семей, организовывали бы людей, у которых есть время и желание помочь семьям справиться с проблемами.

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