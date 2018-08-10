За месяц из семей в Литве забрали 600 детей: специалисты рассказывают об ужасном опыте

Она порадовалась тому, что в июле ни один ребенок не был убит. "В среднем в Литве в месяц убивали двоих детей. В этом месяце мы сумели спасти всех. Их вовремя забрали из опасного окружения", — сказала депутат. По ее словам, из 600 детей примерно половину вернули родителям, поскольку они протрезвели и поняли, что надо решать проблему.

"Сейчас с 300 семьями работают, дети находятся дома, еще 300 детей не вернули. Но, практика показывает, если проводится эффективная работа с семьями, возвращают 7 из 10 детей", — сказала Шакалене.

Число забранных детей шокирует, поскольку, по словам Шакалене, мы только понемногу начинаем осознавать масштабы проблемы.

"Это как с насилием в семье, мы отрицали наличие проблемы. Когда был принят закон о защите от насилия в семье, за первый год начато 15 000 расследований. Не потому, что избили столько новых женщин, а потому, что до этого они не получали помощи", — заметила депутат.

Она заметила, что около половины родителей в Литве считают насилие нормальным методом воспитания, кроме того, в Литве самый высокий уровень алкогольной зависимости в мире.

"Проще говоря, у нас десятки тысяч пьющих и бьющих детей родителей. Так, где эти дети? Какую реальность отражают 1500 зарегистрированных случаев в год? Это только вершина айсберга", — сказала Шакалене.

По ее мнению, все проблемы возникают от того, что "мы живем в условиях культуры насилия". "У нас все еще есть право сильнейшего. Уровень насмешек, самоубийств, насилия в ближайшем окружении — вот показатели, указывающие, что мы все еще очень агрессивны и бессильны", — сказала Шакалене.

По ее словам, сейчас больше всего не хватает услуг для семей. За их организацию отвечают мэрии.

"Мэрии активно придерживаются позиции уязвленных, с ними якобы недостаточно говорили, их недостаточно инструктировали, они не знают, что делать. Некоторые едва ли не прямо заявляют — мы будем выполнять новый закон лишь минимально и не намерены стараться", — сказала депутат.

По ее словам, самая серьезная работа лежит на плечах мэрий — они должны работать с семьей, вытащить ее из круга проблем, обеспечит лечение от алкоголизма, консультации психолога, курсы для родителей.

"У них в этом году есть беспрецедентный бюджет — дополнительные 190 млн. евро на социальные нужды. Это те деньги, которые нужны для помощи семьям", — сказала Шакалене.

Депутату хотелось бы, чтобы мэрии использовали и общество — назначили ответственных, устраивали мероприятия для семей, организовывали бы людей, у которых есть время и желание помочь семьям справиться с проблемами.