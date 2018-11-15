15.11.2018, 12:10

За мемы больше не посадят? Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о декриминализации репостов

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Интерфакс
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IT-klass.Tallinna Südalinna Kool
IT-klass.Tallinna Südalinna KoolFoto: Vallo Kruuser

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении статьи 282 УК РФ, который также называют "декриминализацией репостов".

"Вокруг данной нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия, высказывались различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях", — сказал он.

3 октября Владимир Путин предложил отказаться от привлечения к уголовной ответственности по статье 282 УК за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", — говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе, "на необходимость исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".

Законопроект предлагает частично декриминализировать уголовную ответственность за репосты. Так, согласно поправкам, уголовное наказание будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В таком случае, "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Такое же наказание сейчас уже предусмотрено в УК РФ, но за первичное нарушение.

Кроме того, проект закона оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в 282 статье уголовное наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой.

В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Поправки в КоАП вводят новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

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В КоАП появляется новая статья с ответственностью за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Наказание устанавливается в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, на юрлиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, которые совершили данное правонарушение впервые при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой).

Поправки будут иметь обратную силу — после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

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