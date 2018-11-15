15.11.2018, 12:10

За мемы больше не посадят? Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о декриминализации репостов

 (5)
Интерфакс
EST
IT-klass.Tallinna Südalinna Kool
IT-klass.Tallinna Südalinna KoolFoto: Vallo Kruuser

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о смягчении статьи 282 УК РФ, который также называют "декриминализацией репостов".

"Вокруг данной нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия, высказывались различные инициативы, в том числе нашими коллегами, экспертами, представителями СМИ. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях", — сказал он.

3 октября Владимир Путин предложил отказаться от привлечения к уголовной ответственности по статье 282 УК за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", — говорится в пояснительной записке.

В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе, "на необходимость исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".

Законопроект предлагает частично декриминализировать уголовную ответственность за репосты. Так, согласно поправкам, уголовное наказание будет наступать лишь в случае, если гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

В таком случае, "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", будут наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Такое же наказание сейчас уже предусмотрено в УК РФ, но за первичное нарушение.

Кроме того, проект закона оставляет без изменений предусмотренное в настоящее время в 282 статье уголовное наказание за подобные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; лицом с использованием своего служебного положения; организованной группой.

В этом случае при первичном нарушении предусмотрен штраф в размере от 300 тыс. до 600 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Поправки в КоАП вводят новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

ТОП

В КоАП появляется новая статья с ответственностью за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния". Наказание устанавливается в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, на юрлиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, которые совершили данное правонарушение впервые при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой).

Поправки будут иметь обратную силу — после вступления закона в силу будут отменены вступившие приговоры по этой статье, а возбужденные дела остановлены.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Мать школьника: бесплатно ли основное образование в школах с русским языком обучения?

15.11.2018
В редакцию Delfi обратилась Мария (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим ред.), чей ребенок учится в Таллиннской еврейской школе. По словам женщины, в школе начали вводить платные уроки эстонского и английского, объясняя это тем, что город стал выделять меньше средств. Директор школы говорит, что родительница все не так поняла.
Подробнее

После жалобы Олега Осиновского суд приостановил полумиллиардную сделку Eesti Energia

15.11.2018
Транзитный бизнесмен Олег Осиновский подал в административный суд жалобу на Департамент конкуренции, потому что, по мнению его предприятия Skinest Energia, департамент не должен был разрешать Eesti Energia покупать Nelja Energia в ходе полумиллиардной сделки. Административный суд приостановил действие решения Департамента конкуренции до 10 декабря, то есть до тех пор, пока как департамент, так и стороны сделки не предоставят свои точки зрения.
Подробнее


Читатель: Плагиат? Знак ЭР100 очень уж похож на логотип другого бренда

15.11.2018
Читательница Delfi прислал фотографию старой косметички, которую она обнаружила на днях. “Уж очень мне это лого напомнило единицу с нулями, как у ЭР100. Только квадрат заменить на круг надо. Плагиат?“ — пишет она.
Подробнее

ФОТО: EKRE провели пикет против договора ООН о миграции перед пустым зданием правительства

15.11.2018
В четверг депутаты EKRE и их сторонники перед Домом Стэнбока, что выразить правительству протест против договора ООН о миграции. Однако министры протестной акцией насладиться не смогли — их попросту не было в здании.
Подробнее

ВИДЕО: Из-за пожара на Пярнуском шоссе в Таллинне около 900 клиентов 20 минут были без электричества

15.11.2018
В Таллинне во дворе расположенной на углу Пярнуского шоссе и улицы Вяйке-Амеэрика Таллиннской технической высшей школы сегодня после 11 часов загорелся распределительный щит рядом с электрической подстанцией. Для обеспечения безопасности подстанции там временно отключили электричество, и около 900 клиентов Elektrilevi в том районе из-за этого примерно 20 минут были без электричества.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106282002
124,20 €
74,52 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106552007
150,30 €
90,18 €

ОНЛАЙН-БЛОГ: В Латвии детям приходится ходить в русскоязычные детские сады, латвийских — не хватает

15.11.2018
15 — 16 ноября в конференц-зале отеля Radisson Blu Sky Hotel проходит международная конференция ”Мой дом, наш дом: что объединяет нас в многокультурном обществе”. DELFI ведет онлайн-блог с конференции и делится с читателями самыми интересными мыслями.
Подробнее





“Аэрофлот” объявил о планах использовать биометрические технологии при посадке на рейс

15.11.2018
Авиакомпания “Аэрофлот” объявила о планах в 2019 году начать использовать биометрические технологии при посадке на рейс. РИА Новости пишет, что компания работает над проектом вместе с аэропортом Шереметьево.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Продавец несет ответственность за недвижимое имущество и после сделки купли-продажи

15.11.2018
Законодатель обязал продавца информировать покупателя о любых известных дефектах объекта. К сожалению, я постоянно вижу, как на вопрос нотариуса о недостатках продаваемого дома продавцы начинают судорожно перебирать варианты возможных ответов. Они не знают, что именно считать недостатками или предметами риска, что можно сказать или оставить не сказанным, и в итоге не решаются об этом даже заикнуться.
Подробнее