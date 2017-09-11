"За Матильду гореть". У офиса адвоката режиссера Учителя поджогли две машины

Адвокат режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что рядом с его офисом в Москве неизвестные подожгли два автомобиля.

Как написал Добрынин в "Фейсбуке", поджог произошел около 5:30 утра в понедельник. На фотоснимках, выложенных в сети, видны сгоревшие машины и разбросанные на земле кусочки бумаги с надписью "За Матильду гореть".

По словам Добрынина, сгорело два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.

"Трое молодых людей пришли к зданию нашего московского офиса, к нашей коллегии адвокатов, и подожгли две припаркованные машины. Абсолютно случайная выборка, это могла быть машина кого угодно, любого жителя города Москвы", — сказал Добрынин агентству ТАСС.

Адвокат не исключает, что поджог могли совершить сторонники депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступала с резкой критикой фильма Учителя, еще не вышедшего в прокат.

При этом бумажки с названием фильма "Матильда" пока являются единственным указанием на то, что поджог может быть связан с ним.

Сама Поклонская на своей странице в сети "ВКонтакте" призвала правоохранительные органы "тщательнейшим образом расследовать случившийся инцидент с прожогом машины у офиса г-на Добрынина" и определить, "кто является главным бенефициаром от такой провокации".

В конце августа Учитель неизвестные напали на петербургскую студию "Лендок", в здании которой находится его офис. Они бросили в окно бутылки с зажигательной смесью, но в помещение они не попали и серьезного пожара удалось избежать.

Фильм "Матильда" выйдет в широкий прокат 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Картина еще до выхода в прокат вызвала возмущение в РПЦ. Также против него активно выступала депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ фильма, оскорбляющего, по ее мнению, чувства верующих.

7 сентября Поклонская сообщила, что направила в следственные органы информацию, поступившую на ее имя от бывших финансовых партнеров Учителя.

По ее словам, речь идет о наличии приостановленного уголовного дела, возбужденного в 2012 году "по факту сомнительных схем финансирования фильма "Матильда" офшорными Кипрскими компаниями".