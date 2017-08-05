05.08.2017, 18:14

За концерт в Крыму группе Scooter обещают 8 лет тюрьмы

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Gazeta.ru
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Scooter Tartu laululaval
Scooter Tartu laululavalFoto: Karli Saul

Участникам немецкой группы Scooter, которые выступили в Крыму, по законам Украины грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает ”Крым.Реалии”.

Об этом рассказала Татьяна Тихончик, пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым, которая расположена в Киеве.

По ее словам, участники коллектива внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению депутата Рады Дмитрия Белоцерковца.
Она пояснила, что группа Scooter нарушила требования украинского законодательства.

Как подчеркнула Тихончик, музыкантам вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Участникам коллектива грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам представителя ведомства, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Лидер группы Эйч Пи Бакстер признался, что не ожидал такого негатива из-за планов группы выступить в Крыму, так как свою деятельность музыканты осуществляют вне политики.

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