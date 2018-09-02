За "акустическими атаками" на дипломатов США на Кубе может стоять РФ

В ходе "акустических атак" на Кубе, о которых стало известно в 2017 году, 21 американский дипломат, вероятно, подвергся воздействию микроволнового излучения, сообщает газета The New York Times 1 сентября. В версии о таком типе излучения все в большей степени убеждаются осматривавшие пострадавших медики, заявил в одном из последних интервью ведущий автор отчета о предполагаемых атаках, директор департамента нейрохирургии Университета Пенсильвании профессор Дуглас Смит.

"Акустические атаки" на сотрудников посольства США в Гаване были зафиксированы с конца 2016 года, детальный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года, и микроволновое излучение в нем не упоминалось. "Поначалу все были настроены достаточно скептически, но теперь все согласны с тем, что что-то в этом есть", — пояснил Смит. В настоящий момент ряд экспертов считают, что микроволновое излучение является наиболее правдоподобным объяснением симптомов, о которых сообщали пострадавшие, указывает NYT.

За микроволновыми атаками стоит Москва?

В частности, все больше специалистов предполагают, что "акустические атаки" объясняются так называемым эффектом Фрея, названным по имени американского ученого Алана Фрея. Согласно его исследованиям, микроволновое излучение вызывает звучащий в голове звук, который может раздражать, вызывать боли и тошноту — с подобными жалобами к врачам и обращались американские дипломаты.