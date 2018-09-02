02.09.2018, 14:20

За "акустическими атаками" на дипломатов США на Кубе может стоять РФ

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Deutsche Welle
EST
Havanna, Kuuba
Havanna, KuubaFoto: Reisifoto 2018

Симптомы пострадавших сотрудников посольства США в Гаване объясняются микроволновым излучением, пишет The New York Times. Ученый Алан Фрей считает, что за атаками стоит Москва.

В ходе "акустических атак" на Кубе, о которых стало известно в 2017 году, 21 американский дипломат, вероятно, подвергся воздействию микроволнового излучения, сообщает газета The New York Times 1 сентября. В версии о таком типе излучения все в большей степени убеждаются осматривавшие пострадавших медики, заявил в одном из последних интервью ведущий автор отчета о предполагаемых атаках, директор департамента нейрохирургии Университета Пенсильвании профессор Дуглас Смит.

"Акустические атаки" на сотрудников посольства США в Гаване были зафиксированы с конца 2016 года, детальный медицинский отчет о них появился в марте 2018 года, и микроволновое излучение в нем не упоминалось. "Поначалу все были настроены достаточно скептически, но теперь все согласны с тем, что что-то в этом есть", — пояснил Смит. В настоящий момент ряд экспертов считают, что микроволновое излучение является наиболее правдоподобным объяснением симптомов, о которых сообщали пострадавшие, указывает NYT.

За микроволновыми атаками стоит Москва?

В частности, все больше специалистов предполагают, что "акустические атаки" объясняются так называемым эффектом Фрея, названным по имени американского ученого Алана Фрея. Согласно его исследованиям, микроволновое излучение вызывает звучащий в голове звук, который может раздражать, вызывать боли и тошноту — с подобными жалобами к врачам и обращались американские дипломаты.

Сам 83-летний Алан Фрей, который долгое время работал консультантом ряда федеральных органов власти, предположил, что микроволновые атаки на дипломатов США Куба организовала при участии России, отмечает NYT. Москва, по мнению Фрея, заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые в последнее время начали улучшаться.

В августе 2017 года официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что Вашингтон зафиксировал несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. В дальнейшем такие случаи повторились, затронув, как сообщалось тогда, в общей сложности 22 сотрудника посольства США в Гаване. Американские СМИ сообщали, что речь идет об "акустической атаке".

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