Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Ли Мен Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы. В общей сложности Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.

Напомним, речь идет о нарушениях, совершенных в годы пребывания Ли Мён Бака у власти в 2009 — 2013 годах. Экс-президент оказался в центре расследования коррупционного скандала, связанного с компанией — производителем автозапчастей DAS, которая принадлежала его родному брату.

Cуд установил, что Ли был фактическим владельцем компании DAS и нес ответственность за создание фондов, деньги которых предназначались для подкупа должностных лиц. Онтакже был признан виновным в получении платежа от Samsung Electronics Co. в размере 5,85 миллиона долларов. Это произошло в ходе судебного процесса над компанией DAS: Samsung заплатила Ли за помощь своему главе Ли Гон-Хи в уклонении от уплаты налогов.

Ранее Ли Мён Бак отверг все обвинения в свой адрес, обвинив нынешние власти страны в проведении кампании против консервативных сил под предлогом борьбы с коррупцией. При этом Ли Мён Бак — пятый по счету южнокорейским экс-президент, ставший фигурантом уголовного дела.