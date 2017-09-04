Южнокорейские военные на учениях отработали удар по ядерному полигону КНДР

Армия Южной Кореи провела совместные учения наземных и воздушных сил, в ходе которых отрабатывался удар по территории, где КНДР на днях произвела испытания новой водородной бомбы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное южнокорейскими военными.

Одним из элементов учений было нанесение ракетного удара с дальней дистанции. В заявлении подчеркивается, что в маневрах принимали участие только представители армии Южной Кореи, однако в ближайшее время также состоятся совместные учения с военными из Соединенных Штатов.

Северная Корея в воскресенье объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы. Судя по мощности подземных толчков, которая достигала магнитуды в 6,3, бомба была на порядок мощнее тех, что испытывались ранее. При этом Пхеньян объявил, что ее можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорится, что "водородная бомба" для оснащения боевой части МБР разработана "в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил". Испытание там назвали "совершенным успехом".

Япония сразу после сообщений об испытании потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН. Совместно с Южной Кореей сейчас прорабатывается новый пакет санкций. К осуждению присоединились ведущие мировые лидеры.

Президент США Дональд Трамп накануне не исключил возможности нанесения удара по КНДР. В Twitter он написал, что "слова и действия (Пхеньяна) по-прежнему носят чрезвычайно враждебный характер и представляют опасность для Соединенных Штатов". По его словам, "Северная Корея — страна-изгой, которая стала серьезной угрозой и поставила в неловкое положение Китай, который пытается помочь, но без особых успехов".

После этого пресс-служба Белого дома распространила его односложный ответ на вопрос журналиста о том, планирует ли США атаковать Северную Корею. Трамп ответил: "Посмотрим".