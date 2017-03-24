Южная Осетия подтвердила, что в 2017 году проведет референдум о присоединении к России

Референдум по вступлению Южной Осетии в состав России, скорее всего, состоится после президентских выборов в 2017 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на спикера парламента республики Анатолия Бибилова.

"Желание народа Южной Осетии о вхождении в состав РФ — это не секрет. Есть договоренность с президентом республики и понимание того, что референдум должен пройти после выборов в 2017 году", — заявил Бибилов. Срок полномочий действующего главы Южной Осетии Леонида Тибилова истекает 19 апреля 2017 года.

Бибилов добавил, что "мы, без сомнения, будем консультироваться и с нашими российскими коллегами, потому что это непосредственно касается России". Спикер парламента отметил, что российский закон позволяет это делать, но все зависит от текущей международной обстановки.

В конце мая 2016 года руководство Южной Осетии сообщило, что проведение референдума по непрямому вхождению РЮО в состав РФ, намечавшееся на вторую половину 2016 года, перенесено на 2017 год.

Кроме того, на 9 апреля назначен референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию.