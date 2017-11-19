Юнкер: власти Каталонии не должны недооценивать поддержку Мадрида в Европе

Каталонскому руководству не следует недооценивать широкую поддержку, которую оказывают в Европе председателю правительства Испании Мариано Рахою в связи с кризисом в регионе. Такое мнение выразил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в распространенном в воскресенье интервью газете El País.

По его мнению, "национализм является ядом", передает ТАСС.

"За пределами Европы меня спрашивают, находится ли Испания в состоянии распада, — отметил Юнкер. — Я говорю, что нет, что большинство испанцев против независимости [Каталонии]". Как считает глава ЕК, центральное правительство королевства и власти Каталонии "могут обсудить степень автономии, но Европа — это клуб наций".

"Каталонское руководство не должно недооценивать широкую поддержку, которую имеет Рахой во всей Европе, — добавил Юнкер. — Они сильно заблуждаются, если делают это". "Рахой является моим хорошим другом, но это — не аргумент: как глава ЕК я поддерживаю позицию испанского правительства, — подчеркнул он. — Я сторонник того, кто уважает закон".

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты