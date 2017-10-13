Юнкер против начала второго этапа переговоров по Brexit

По словам главы Еврокомиссии, Брюссель не готов вести дальнейшие переговоры прежде чем будет урегулирован финансовый вопрос. Даунинг-стрит обещает выступить с предложением после саммита ЕС.

На саммите ЕС 19-20 октября глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет выступать с рекомендацией о начале второго этапа переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом он сообщил в пятницу, 13 октября, в Люксембурге. По его словам, Лондон должен "оплатить счет" за Brexit, прежде чем Брюссель будет готов начать переговоры по дальнейшим деталям. "Пока мы не можем найти реального компромисса, что касается финансовых обязательств Великобритании", - указал Юнкер.

В свою очередь в офисе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй сообщили, что Лондон сможет выступить с предложением по урегулированию финансовой проблемы, касающейся Brexit, после предстоящего саммита ЕС.

От 60 до 100 миллиардов евро за Brexit

Британское правительство призывает уже сейчас начать параллельные переговоры о будущих отношениях с ЕС, в частности о заключении договора о свободной торговле. Брюссель настаивает на том, что сначала необходимо договориться о трех важных темах - выполнении Лондоном финансовых обязательств перед ЕС, решении проблемы границы Ирландии и Северной Ирландии, а также гарантиях гражданам остальных стран Евросоюза, проживающих в Великобритании.

По подсчетам Брюсселя, Лондон должен заплатить от 60 до 100 миллиардов евро за Brexit. В свою очередь британское правительство, согласно сообщениям СМИ, исходит из гораздо меньшей суммы - около 20 миллиардов евро. С официальным предложением в этой связи Лондон до сих пор не выступил.

12 октября без конкретных результатов завершился пятый раунд переговоров по Brexit. Участники сообщили, что переговоры зашли в тупик. Его итоги будут рассмотрены на саммите ЕС 19-20 октября. Если страны ЕС признают, что на первом этапе были урегулированы все необходимые пункты, будет решено перейти ко второму этапу переговоров, на котором речь пойдет о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.