Юнкер: ЕС предоставит Украине безвиз до лета текущего года

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что безвизовый режим с ЕС будет предоставлен Украине до лета текущего года, сообщает "Новое Время" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, об этом Юнкер заявил во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе: "Мы обсудили вопрос визовой либерализации — это произойдет до лета", — сказал Юнкер.

24 января еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявил, что решение ЕС относительно безвизового режима с Грузией и Украиной будет принято в ближайшие месяцы.

По данным издания "Европейская правда", безвизовый режим Украины с Европейским союзом начнет полноценно работать летом 2017 года.

2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление безвизового режима Грузии.