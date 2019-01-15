Юлия Тимошенко высказалась за изменение конституции Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает после мартовских выборов президента Украины принять новую конституцию страны. Об этом она заявила в понедельник, 14 января, в эфире телеканала ICTV.

"Наша задача — за те полгода, которые будут между президентскими и парламентскими выборами, провести референдум, принять новую конституцию, и новые выборы в парламент провести по новой системе", — уточнила Тимошенко.

Политик считает, что из документа нужно убрать "двоевластие", из-за которого правительством управляют и премьер-министр, и президент.

Юлия Тимошенко также выступает за вступление Украины в НАТО. "Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни и нас каждый может прибрать к рукам как хочет", — объяснила она.

Кроме того, Юлия Тимошенко предположила, что президентские выборы пройдут в два тура и во второй раунд выйдет она и действующий глава государства Петр Порошенко. "Больше конкурентов тут не существует. Не существует возможности бороться с этой системой, потому что так сложилась политическая ситуация в этом государстве", — добавила она. По мнению Тимошенко, во втором туре у Порошенко "нет ни единого шанса".

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Парламентские выборы тоже должны пройти в этом году, 27 октября.