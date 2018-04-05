05.04.2018, 22:00

Юлия Скрипаль не приняла предложение России о помощи

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Gazeta.ru
EST
Julia Skripal
Julia SkripalFoto: AP

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в британском Солсбери, не приняла предложение о помощи со стороны российского посольства, передает Reuters.

”Мы передали госпоже Скрипаль предложение о консульской помощи со стороны российского посольства. Сейчас госпожа Скрипаль способна решить будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала”, — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил об отсутствии у России проблем со Скрипалями.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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