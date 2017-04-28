Юлия Самойлова вместо ”Евровидения” выступит в Крыму

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017", выступит в Севастополе на праздновании Дня Победы 9 мая.

После длительных попыток уладить конфликт на "Евровидении-2017", стало известно, что Россия отказывается от участия в конкурсе и Юлия Самойлова не выступит на сцене шоу. Вместо "Евровидения" в мае певица поедет в Крым, где исполнит несколько песен ко Дню победы, передает портал lenta.ru.

"Эта исполнительница, как планировалось, должна была представить Россию на "Евровидении". В качестве альтернативы она будет выступать у нас. Предварительная договоренность есть. Мы надеемся, что у нее все получится и Юля победит все преграды, которые перед ней стоят", — сказала исполняющая обязанности начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина.

Напомним, что именно посещение Крыма в 2015 году стало причиной, почему Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезд на территорию страны.

Полуфиналы "Евровидения" состоятся в Киеве 9 и 11 мая, а финал конкурса — 13 мая.