Язык, которого нет. Как живут "тутейшие" — главные космополиты в Балтии

Наталья и Леокадия когда-то жили по соседству, но сейчас это разные страны. Чтобы обняться, им нужны визы, так что поговорить через границу проще всего. Мама у Натальи была русской из Беларуси, отец — поляком из Вильнюса, а она называет себя "полячкой", но в разговорах с близкими используется все тот же тутейший язык.

Деревня Норвайшай находится недалеко от города Шумск. Для местных жителей видеокамера — это повод перейти на родной язык гостей: по-тутейшему говорят лишь со своими. Но Александра Адамковича здесь знают, поэтому с ним говорят на местном.

Молодое поколение уже отходит от "простой мовы". Например, сыну Франтишека Ишоры, жителя этой же деревни, 14 лет. Юный Войтек выучил немецкий язык по мультфильмам, свободно говорит на польском и русском, но местной "мовы" уже не знает.

Профессору Центра полонистики Вильнюсского университета Кристине Рутковской термин "тутейшие" не импонирует. Она на протяжении 20 лет исследовала местные говоры Литвы и считает, что говорить надо о конкретном национальном самосознании.

"Особенность этих поляков и белорусов в том, что они действительно местные. И такое определение своего языка я в основном слышала от людей необразованных, людей деревни, с которыми я и общалась. Но сегодня, я думаю, что мы должны называть язык адекватно — это польский, русский или белорусский язык", — уверена профессор.

Профессор в национальной пестроте прелести не видит: людям пора определиться и с языком, и с национальностью. "Мы можем говорить о поляках Литвы, можем говорить о русских Литвы, можем говорить о белорусах Литвы, и это будет конкретно. Если бы мне кто-то сказал: ну вот ты — тутейшая. А я хочу быть очень конкретным человеком с очень конкретным национальным самосознанием", — говорит Рутковска.

В приграничной деревушке Свиронис родился Франциск Богушевич, один из отцов белорусской литературы. Казалось бы, своим диалектом селяне должны гордиться, но нет. Александр Адамкович объясняет: к середине 19 века на диалекте уже не говорила ни церковь, ни чиновники. Он оставался у местных крестьян и с тех пор считается непрестижным.

"Если мы в Шумске видели, все больше черт есть литературного языка с добавлением полонизмов, то тут сочный настоящий, с сохранением этих форм: Ён пье, ен живе, ен ходе, характерных для белорусских центральных областей", — говорит доктор филологических наук Адамкович.

Кто такие "тутейшие"?

"Тутейшими", то есть здешними, местными, порой называют жителей литовско-польско-белорусского приграничья. По разным оценкам, "тутейшим" языком в Литве сегодня могут владеть от 10 000 до 40 000 человек. Как отмечают ученые, слово "тутейшие" появилось в Беларуси и сопредельных территориях в досоветское время, чтобы как-то обозначить идентичность людей, которые не могли с ней разобраться. В дальнейшем понятие получило более широкое культурное, политические значение. Сейчас оно определяет людей, которые не интегрированы в общество и выбирают свою национальность в зависимости от политической конъюнктуры.