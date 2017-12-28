Яшину предъявили обвинения: кричал "Свобода выборов!" в окружении толпы

Председатель муниципального совета Красносельского района Ильи Яшин, которого в четверг днем задержала полиция, к вечеру был доставлен в суд. Адвокат политика Александр Глушенков в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" рассказал, что его подзащитного обвиняют по статье 20.2 КоАП об организации несанкционированных публичных мероприятий.

"Мотивировали они задержание тем, что мероприятие 24 числа было не санкционировано, по их мнению, и что Яшин при проведении этого мероприятия нарушил законодательство о проведении митингов, кричал "Свободу выборам!" Это посчитали основанием, составили протокол", — заявил Глушенков.

Как сообщает "Медиазона", ссылаясь на муниципального депутата Алексея Горинова, в административном протоколе говорится, что Яшин провел мероприятие "День свободных выборов" на Лермонтовской площади "без подачи в установленном порядке уведомления", а в социальных сетях он призывал людей принять участие в этой акции.

Заседание по делу Яшина началось приблизительно в 18:00 по московскому времени. Процесс ведет судья Юлия Мордвинова, а интересы Яшина представляют адвокаты Михаил Бирюков и Александр Глушенков. Они попросили у судьи время на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, после чего был объявлен 30-минутный перерыв.

Когда заседание возобновилось, адвокат Глушенков подал ходатайство о ведении протокола судебного заседания, но судья, ненадолго удалившись из зала, в ходатайстве отказала. В зале находятся около десяти слушателей, рассказал корреспондент "Медиазоны".

Яшин в ходе заседания рассказал, как его задержали: "Я пришел в столовку, сел. Дали меню, передо мной вырастают пятеро. Я говорю, мужики, можно я поем? Они говорят — 19.3 (статья КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, — прим. ред.)". Оппозиционер также сообщил, что полицейский, который оформлял протокол, предложил ему кусок пиццы, на что представитель УВД по ЦАО предложил Яшину написать об этом в Twitter.

Корреспондент "Медиазоны" опубликовал фотографию одной из страниц дела против Яшина. На этой странице распечатан скриншот материала, опубликованного порталом NEWSru.com "Яшин анонсировал "День свободных выборов" 24 декабря, Навальный в восторге". "Как же это прекрасно и какой же восторг!" — комментировал Навальный предложение Яшина устроить районный праздник.

"Короче, Яшина официально взяли за то, что Навальный пришел в восторг. Видимо мы в предновогодней суете не заметили новую статью административного кодекса, где если тобой восторгается Навальный, тебя закрывают на 15 суток", — отметил журналист Роман Доброхотов.

Днем Илья Яшин написал у себя в Twitter, что возле собственного дома его задержала полиция. "Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников", — заявил политик. Спустя некоторое время его соратник Дмитрий Таралов сообщил, что у Яшина изъяли телефон, ключи и удостоверение и оставили в отделении полиции до суда.

В столичном управлении МВД ранее заявляли, что на Яшина и других организаторов мероприятия 24 декабря в Лермонтовском сквере "собран материал об административном нарушении". Кроме того, непосредственно перед акцией Яшина возле дома встретили стражи порядка и огласили предостережение от проведения акции. Оппозиционер им предложил подать на него в суд.

Яшин неоднократно подчеркивал, что его мероприятие совершенно законное, поскольку решение о его проведении принималось советом депутатов Красносельского района, а организация районных праздников входит в компетенцию органов самоуправления. Мэрия однако усмотрела в "Дне свободных выборов" "несогласованное массовое мероприятие" оппозиции.