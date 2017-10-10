Японский суд назвал виновных в фукусимской трагедии

Ответственность за катастрофу на АЭС "Фукусима" несет государство и компания Tepco, заявил суд, удовлетворив коллективный иск 3800 человек.

Японский суд возложил ответственность за ядерную катастрофу в Фукусиме на власти страны и компанию-оператора АЭС Tepco. Во вторник, 10 октября, суд в Фукусиме вынес третье решение по произошедшей в 2011 году в результате землетрясения и цунами аварии.

Речь идет о крупнейшем из порядка 30 рассматриваемых в настоящий момент коллективных исков. Истцами выступали около 3800 граждан, пострадавших в результате катастрофы, в том числе родственники жертв. Они требовали выплаты ежемесячных компенсаций в размере 50 тысяч йен (в пересчете около 380 евро) до тех пор, пока уровень радиационного заражения в районе АЭС "Фукусима" снизится до показателей, замерявшихся перед аварией.

Это уже третье решение суда по катастрофе на "Фукусиме". В марте 2017 года суд в Маэбаси также назвал японские власти и компанию Tepco виновными в аварии, однако во время второго процесса государство было признано невиновным.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. В настоящее время работают четыре реактора.