Япония завершила развертывание ПВО для отражения ракетной угрозы КНДР

Япония завершила развертывание комплексов ПВО Patriot PAC-3 на территории четырех юго-западных префектур Симанэ, Хиросима, Эхиме и Коти, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что силы самообороны Японии также выдвинут в Японское море корабли, оснащенные системой слежения и наведения Aegis.

При этом телеканал подчеркивает, что комплексы ПВО расположены таким образом, чтобы отследить траекторию полета ракет КНДР. Один из комплексов установлен на месте, над которым, по предварительным данным, и будут пролетать ракеты.

Эти действия японской стороны — ответ на заявления Пхеньяна о намерении запустить ракеты, которые упадут вблизи американского острова Гуам. По предварительным данным, ракеты первоначально пролетят в воздушном пространстве Японии.

”Мы сделаем все необходимое для защиты жизни и здоровья нашего населения и их владений”, — отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

В ночь на 9 августа вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

В ответ Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет ”огонь и ярость” Вашингтона.

По данным телеканала NBC, Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам КНДР на случай, если Трамп отдаст такой приказ.