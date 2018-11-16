Япония пообещала не размещать военные базы США на Южных Курилах, если Россия их ей наконец передаст

В то же время Синдзо Абэ в ходе переговоров с Владимиром Путиным заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США, сообщает газета "Асахи" со ссылкой на источники в правительстве (перевод по ТАСС).

Таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва выражала готовность в качестве жеста доброй воли после заключения соглашения о мире передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. Кроме того, таким образом японский премьер рассчитывает продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.

Тем самым Абэ выразил уверенность в том, что лидерам двух государств удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор

По данным "Асахи", в конце 2016 года генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти во время консультаций с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, отвечая на вопрос о возможности размещения на южных Курильских островах баз США, не исключил такую вероятность. Это, отмечает издание, привело к осложнению переговоров по территориальному вопросу.

Однако позднее Абэ в ходе встреч с Путиным заявлял, что, если РФ передаст Японии часть островов, базы США там располагаться не будут. Аналогичную позицию транслировал затем и Яти в ходе переговоров с Патрушевым. В настоящее время для дальнейших шагов к решению территориальной проблемы с РФ МИД Японии также намерен провести консультации с американской стороной по поводу размещения военных объектов на японской территории.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в соответствии с двусторонним Трактатом о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов японские власти поставили условием заключения мирного договора с Россией.

Отметим, в середине сентября Путин предложил Японии и заключить мирный договор без всяких условий". "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", — продолжил российский лидер. Однако такая идея понравилась далеко не всем японским коллегам.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Стороны зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии после подписания мирного договора. Последующие переговоры не привели ни к какому результату.

Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.