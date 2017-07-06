Янукович отказался участвовать в суде по делу о госизмене и отозвал адвокатов из Киева

Бывший президент Виктор Янукович, которого на Украине подозревают в госизмене, за день до очередного заседания Оболонского суда в Киеве, объявил о том, что он в одностороннем порядке решил отказаться от участия в судебном процессе и уже отозвал своих адвокатов, которые, по его словам, бессильны "в стране уничтоженного правосудия".

"Я не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью, и знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь — вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины. Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", — заявил Янукович.

По словам экс-президента, его права были нарушены с самого начала судебного процесса. В частности, никто не захотел слушать его показания, не были допрошены свидетели, на которых настаивал Янукович. Кроме того, как подчеркнул бывший глава государства, ему не позволили ознакомиться с обвинением, а суд рассмотрел все материалы без его участия.

Как заявил Янукович, под давлением лично действующего президента страны Петра Порошенко на Украине были приняты специальные законы о заочном осуждении. "Это прямое нарушение Европейской Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод", — отметил он.

"Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением Генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ. Кроме этого, на мои заявления и требования о предоставлении мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", — напомнил Янукович (цитата по ТАСС).

Все действия украинской власти, по его мнению, направлены на оправдание собственных преступлений, а не на установление истины. "Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а на самом деле — судилищем, для того, чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления — государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — подчеркнул Янукович.

"Порошенко… и его преступная клика продолжают геноцид собственного народа. Вспомните то время, когда я был действующим президентом, и сравните его с тем, которое идет сейчас. Идет братоубийственная война, и они ничего не делают, чтобы ее прекратить, чтобы мирным путем восстановить единство Украины", — продолжил бывший украинский лидер.

Он обратил внимание на текущие события на Украине, в частности рост инфляции и тарифов на ЖКХ. "Посмотрите на безудержную, хамскую коррупцию, когда те, кто при власти, крадут у народа миллиарды да еще и хвастаются этим. Посмотрите на безработицу, посмотрите на уровень преступности", — призвал Янукович.

По его словам, вина во всем этом лежит исключительно на действующей власти. "Во всем этом их вина. По их вине гибнут и остаются без помощи люди. По их вине жизнь на Украине стала невыносимо тяжелой. Они за это хотят меня судить", — отметил он.

"Все приговоры этой преступной власти — ничтожны, а вот их судить украинский народ будет по-настоящему. Уверен, истина будет установлена", — резюмировал Янукович.

26 июня в Оболонском районном суде Киева состоялось первое заседание по делу Януковича по существу. Экс-президент на него не явился. В связи с этим украинская прокуратура обратилась в суд с просьбой рассматривать дело по заочной процедуре.

Однако против этого выступила защита экс-президента. В частности, она напомнила, что согласно законодательству для принятия решения о проведении специального (заочного) рассмотрения дела о государственной измене экс-президента необходима повторная неявка обвиняемого в суд. В итоге суд согласился с аргументами адвоката и заседание было перенесено.

Виктор Янукович бежал с семьей с Украины в конце февраля 2014 года после акций протеста в центре Киева. На родине бывшего президента обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины. Соответствующий обвинительный акт, подготовленный военной прокуратурой, был передан в суд еще 14 марта.

Новые украинские власти ранее обращались к Москве с просьбой о выдаче экс-президента, но получили отказ. Генеральная прокуратура РФ заявила, что считает уголовное преследование Януковича политически мотивированным. В конце февраля депутаты Украины приняли в первом чтении закон, который позволит заочно осудить бывшего президента.