”Яндекс” опроверг передачу данных украинцев спецслужбам России

Компания ”Яндекс” заявила, что не передавала персональные данные украинских пользователей спецслужбам России. Об этом говорится в пресс-релизе ”Яндекса”, поступившем в ”Газету.Ru”.

В компании заявили, что у сотрудников и руководства ”Яндекс.Украины” украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователейсообщает gazeta.ru.

”Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности, для обеспечения этого данные о пользователях обезличены и анонимны”, — сообщили в ”Яндексе”.

В компании добавили, что существуют строгие законные процедуры для обращения правоохранительных органов в компанию с требованием раскрыть данные. ”Яндекс” отметил, что на это должно быть соответствующее решение суда, при этом самой компании также нужно счесть, что оно обоснованно.

”Никакой передачи данных, в которой обвиняют ”Яндекс”, не было”, — сообщили в компании.

Отмечается, что ”Яндекс” консультируется с юристами и намерен предпринять необходимые действия для защиты своих сотрудников.

Ранее СБУ обвинила ”Яндекс” в передаче России персональных данных украинцев.