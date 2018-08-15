"Я страдаю во имя Иисуса". Что известно о пасторе, из-за которого США обрушили экономику Турции

Эндрю Брансон вырос в небольшом городке Блэк Маунтин в Северной Королине в глубоко религиозной семье. Брансон — старший среди семерых братьев и сестер. Его родители Пэм и Рон Брансоны — пресвитерианские миссионеры, которые проповедовали в Мексике, Пакистане и России. По рассказам Пэм, в детстве Брансон едва не умер от тяжелой болезни: "В то время я уже готова была отдать его господу для его целей".

Брансон выбрал для себя путь пастора и в 90-е годы переехал в Турцию в рамках миссии Associate Reformed Presbyterian Church — консервативного евангелистского сообщества. Он обосновался в Измире — третьем по численности населения городе в стране — вместе с женой Нарин и тремя детьми. Там он возглавил евангелистскую церковь Воскресения с паствой в несколько десятков человек. Кроме того, пастор оказывал помощь беженцам из Сирии.

По словам сестры Брансона Бет Херман, в Турции семья пастора жила очень просто: "Барбекю, пикники, плавание, кино и настольные игры по вечерам. В каком-то смысле это типичная американская семья, несмотря на то что живет она очень далеко. Мне кажется, что жизнь в Турции сильно сплотила их, потому что там они могут полагаться только друг на друга".

"Материнская церковь" храма в Измире находится в Монтрите в Северной Каролине. Члены общины иногда навещали Брансона. По словам его друга, преподобного Эдварда Браувера, работать миссионером за рубежом — "это очень сложная задача". "Он всегда был очень честен и признавался, что за 20 лет работы в Турции у него бывали и взлеты, и падения", — рассказывал Браувер. Периодически, вспоминает он, Брансон чувствовал себя подавленным. Иногда, наоборот, чувствовал, как добивается успехов как христианский проповедник.

"Я здесь, чтобы страдать во имя Иисуса"

Летом 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота. После того как сторонникам Реджепа Тайипа Эрдогана удалось подавить мятеж, в стране начались массовые репрессии против предполагаемых сторонников свержения президента Турции. За два года в стране по подозрению в причастности к путчу были арестованы свыше 60 тысяч человек, а больше 160 тысяч госслужащих и военных уволили.

Ответственность за организацию мятежа турецкие власти возлагают на Фетхуллаха Гюлена — одного из самых известных исламских проповедников в мире. В Анкаре Гюлена и его сторонников называют террористами, сам проповедник входит в число самых разыскиваемых людей в стране.

Гюлен с 1999 года живет в США в добровольном изгнании. После неудачного переворота Турция потребовала у американских властей выдать имама, однако США отказались сделать это, сославшись на недостаток доказательств, что Гюлен причастен к какой-либо террористической деятельности. Сам имам осудил путч и отверг обвинения в причастности к его организации.

В самой Турции в это время продолжались аресты людей, которые, по мнению властей, были связаны с движением Гюлена. В ноябре 2016 года по этому подозрению были арестованы Эндрю Брансон и его жена Нарин. Супругу пастора отпустили через 13 дней, его же оставили в заключении — теперь ему грозит до 35 лет тюрьмы.

По мнению турецкой прокуратуры, Брансон контактировал с Гюленом и получал из-за рубежа деньги, на которые собирался вести подрывную деятельность. В обвинительном заключении говорится, что пастор также занимался военным шпионажем под видом миссионера. Анонимный свидетель в суде утверждал, что священник проповедовал среди прихожан идею создания христианского движения среди курдов и государства на его основе.

Брансон свою вину признавать отказывается. Осенью прошлого года Турция предложила США обменять его на Гюлена, однако американские власти по-прежнему отказываются выдавать исламского проповедника. "Ученики Иисуса страдали во имя него, теперь моя очередь. Я невиновный человек. Я отвергаю все обвинения. Но я знаю, почему я здесь. Я здесь, чтобы страдать во имя Иисуса", — говорил Брансон, выступая в суде.

"Я обескуражен. Молись за меня"

Освободить Брансона еще с момента его ареста требовали многочисленные христианские организации и НКО. Американский центр закона и правосудия, который помогает пастору с адвокатами, считает священника политическим заключенным. Организация также выражала опасения из-за психологического и физического состояния Брансона.

Такой же позиции придерживается и подотчетная конгрессу США комиссия по международной религиозной свободе. Ее представители встречались с пастором после ареста. "Когда я его увидела, то заметила, что ремень еле-еле держал на нем штаны. Он был в замешательстве", — рассказала вице-председатель комиссии Кристина Арриага. По ее словам, тюрьма стала для Брансона местом "психологической и физической дезориентации".

Кроме того, по ее воспоминаниям, пастор не понимал, в чем именно его обвиняют. "Как наш союзник по НАТО может так себя вести? Каковы обвинения против меня? Я что, останусь тут до конца жизни?" — спрашивал он у американских чиновников.

В феврале СМИ опубликовали отрывки письма Брансона своей жене, которое тот передал через дипломатов. "Я обескуражен. Пожалуйста, молись за меня. Я тебя люблю — просто невыносимо думать, что я старею в этом месте без тебя", — писал священник. Из-за заключения он в одиночестве встретил 50-летний юбилей, а также пропустил свадьбу дочери.

Представители христианской общины в Северной Каролине отправляли Брансону открытки. Свои пожелания они писали на двух языка — турецком и английском, чтобы у охраны тюрьмы не возникло никаких подозрений. Американские правозащитные организации собрали сотни тысяч подписей под петициями за освобождение священника — их передавали в том числе в Белый дом.

Дочь пастора Жаклин Брансон, выступая от имени Европейского центра по вопросам права и юстиции в Женеве, в марте этого года защищала отца перед Советом ООН. Обвинения в адрес пастора она назвала абсурдными: "Моя семья любит и уважает турецкий народ, и мой отец посвятил служению им более 20 лет".

"Отпустите его или столкнетесь с последствиями"

Отношения США и Турции за последние несколько лет сильно ухудшились. Причина — не только в отказе выдать Гюлена и удержании Брансона, но и в разногласиях по Сирии, иранской ядерной программе и закупкам Анкарой российского оружия. Однако на реальное обострение с многолетним союзником по НАТО американские власти пошли именно из-за преследования проповедника из Северной Каролины.

Президент США Дональд Трамп впервые высказался в поддержку Брансона в апреле этого года. "Пастор Эндрю Брансон, хороший человек и христианский лидер, под следствием и преследуется в Турции без какой-либо причины. Его называют шпионом — но я больший шпион, чем он. Надеюсь, ему позволят вернуться домой к его прекрасной семье, рядом с которой он и должен был", — написал Трамп в "Твиттере".

С тех пор президент еще несколько раз упоминал священника. В одном из твитов говорилось, что его "держат в заложниках уже слишком долго". "Это прекрасный христианин и семейный человек. Он страдает. Этот безвинный человек веры должен быть немедленно освобожден", — писал Трамп.

Освободить Брансона требовали и другие чиновники. Вице-президент Майк Пенс заявил, что Турция должна отпустить Брансона или "столкнуться с последствиями". Госсекретарь Майк Помпео предупредил, что Анкару ждут "чувствительные санкции", если власти продолжат удерживать гражданина США.

В конце июля суд в Измире отпустил пастора под домашний арест. Несмотря на это, Вашингтон решился на эскалацию. 1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к удержанию Брансона, и заморозил их активы.

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека. Помпео объяснял, что решению предшествовали "многочисленные беседы между президентом Трампом и президентом Эрдоганом".

Американские СМИ объясняли, что такая поддержка Брансона американскими властями связана и с приближающими выборами в конгресс — таким образом политики хотят склонить на свою сторону консервативное христианское население.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений — с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановились. Вскоре Трамп объявил, что американские власти в два раза увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары: "У них есть доллар, а у нас есть наши люди, наша правда, и с нами Аллах!". Кроме того, президент пригрозил бойкотом электронной продукции из США.

Во вторник временный поверенный в делах США в Турции Джеффри Ховинир посетил Брансона в его доме в Измире. "Мы продолжим призывать турецкие власти отпустить его и других лиц, незаслуженно находящихся в местных тюрьмах", — пообещал дипломат.

Тем временем адвокат Брансона подал новую апелляцию на освобождение пастора из под ареста. Защита также требует, чтобы ему разрешили покидать страну.