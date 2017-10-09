"Я русский, у меня есть информация об оружии": опубликовано видео допроса захваченного ИГ казака

В Сети появилась вторая видеозапись с двумя россиянами, которых захватила в плен в Сирии группировка "Исламское государство". Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4, который мониторит деятельность джихадистов.

На записи, сделанной на мобильный телефон, боевики выясняют личности мужчин. "Я русский, у меня есть информация об оружии, я работал с картами. Я не был в Дейр-эз-Зоре. Мы ехали с информацией к нам в штаб", — говорит один из пленников.

На сайте связанного с ИГ* агентства Amaq в начале октября появилось видео, на котором два человека на русском языке рассказывают о том, как они попали в плен. Один из мужчин сообщил, что он — Заболотный Роман Васильевич 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Сальского района Ростовской области. По словам мужчины, он попал в плен при контрнаступлении ИГ*. Другой пленник — Григорий Цуркану, бывши десантник, воевавший в Сирии в составе "ЧВК Вагнера".

Как объясняется в аккаунте Conflict Intelligence Team в Twitter, прежде долго изучавшей личности пленников, на новом видео Роман Заболотный пытается вести разговор с боевиком и говорит, что у него есть информация об оружии.

В это время Григорий Цуркану сидит спиной к кабине машины с повязкой на глазах. Около Заболотного лежит, по всей видимости, сирийский военный, предположили в CIT.

Подхорунжий (соответствует чину подпрапорщика) Роман Заболотный — реестровый казак, состоял в Рассветовском станичном казачьем обществе. Ранее Заболотный в качестве добровольца участвовал в военном противостоянии в Донбассе на стороне ополченцев. Его позывной — Вьюн. Он был опознан на видео в группе казаков, противостоявших в апреле представителям штаба оппозиционного кандидата на пост президента РФ Алексея Навального в Ростове-на-Дону.

Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий 5 октября сообщил о казни пленных россиян.

Министерство обороны России по-прежнему не признает существование "ЧВК Вагнера", в составе которой, как предполагается, воевали пленные. Между тем, как рассказала знакомая Заболотного, в конце сентября за один день в аэропорт Ростова-на-Дону из Сирии было доставлено 12 гробов на имя Владимира Драчева, члена этой частной военной компании.