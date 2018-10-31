31.10.2018, 16:25

"Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда". Общественному активисту из Литвы запретили въезд в Россию

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ru.DELFI.lt
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"Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда". Общественному активисту из Литвы запретили въезд в Россию
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Общественнику из литовского Мариямполе Гинтарасу Скамарочюсу на пять лет запрещен въезд в Россию, пишет в среду газета Lietuvos rytas.

Сам Скамарочюс сказал, что узнал об этом, когда несколько недель назад попытался въехать в Калининградскую область РФ, передает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Председатель совета общественного учреждения Nemuno euroregionas "Еврорегион Немана" и глава Общества им. Кристийонаса Донелайтиса осуществляет совместные культурные и региональные проекты с районами Польши, Беларуси, Южной Литвы, Калининградской области.

"Там меня всегда принимали нормально, как помогающего друга. Было теплое и непритворное общение, — сказал общественник. — Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда", не разжигал рознь".

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