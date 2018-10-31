31.10.2018, 16:25

"Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда". Общественному активисту из Литвы запретили въезд в Россию

 (46)
ru.DELFI.lt
EST 3
"Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда". Общественному активисту из Литвы запретили въезд в Россию
Facebook

Общественнику из литовского Мариямполе Гинтарасу Скамарочюсу на пять лет запрещен въезд в Россию, пишет в среду газета Lietuvos rytas.

Сам Скамарочюс сказал, что узнал об этом, когда несколько недель назад попытался въехать в Калининградскую область РФ, передает ru.delfi.lt со ссылкой на BNS.

Председатель совета общественного учреждения Nemuno euroregionas "Еврорегион Немана" и глава Общества им. Кристийонаса Донелайтиса осуществляет совместные культурные и региональные проекты с районами Польши, Беларуси, Южной Литвы, Калининградской области.

"Там меня всегда принимали нормально, как помогающего друга. Было теплое и непритворное общение, — сказал общественник. — Я не кричал: "Русские, вон из Калининграда", не разжигал рознь".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Таллинне активизировались мошенники, бессовестно эксплуатирующие гуманизм и филантропию эстоноземельцев

31.10.2018
Наступила осень, и в Таллинне в очередной раз активизировались мошенники, давящие на жалость и сострадание наших склонных к человеколюбию соотечественников.
Подробнее

ФОТО: "Я буду самым крутым мужем". Фигуристка Забияко выходит замуж за режиссера

31.10.2018
24-летняя фигуристка сборной России Наталья Забияко, завоевавшая серебряную медаль командного турнира Олимпиады-2018 с Александром Энбертом, выходит замуж за 23-летнего российского кинорежиссера Данила Гринькина.
Подробнее



После 16 лет в кресле мэра Нарвы Тармо Таммисте надеется уйти в Рийгикогу

31.10.2018
Мэр Нарвы Тармо Таммисте заявляет, что если в будущем марте он наберет необходимое количество голосов на выборах в Рийгикогу, то будет работать в парламенте, оставив место градоначальника, которое, скорее всего, займет человек, не состоящий ни в какой партии. Если это произойдет, нарвская власть, скорее всего, станет полностью беспартийной.
Подробнее


-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €

”Я опасен для себя и окружающих”. Сирийский беженец просится на родину, но вернуться не получается

31.10.2018
Небывалая ситуация: мужчина, прибывший в Эстонию по миграционной квоте, добровольно хочет вернуться на родину в Сирию, но это ему никак не удается, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Подробнее


Николай Корб: непрофессионализм в журналистике так же опасен, как безответственность в политике

31.10.2018
Ознакомившись с опубликованным на русском Delfi текстом Андрея Бабина ”Что общего у Таллиннского горсобрания и сортира”, многие депутаты Таллиннского городского собрания были, мягко говоря, удивлены. Автор не только пытается оправдать Марта Саарсо, прославившимся скандальным высказыванием, но и сопереживает Кристену Михалу, стараниями которого из государственного символа умышленно делается разменная монета в низкопрофильной политической игре.
Подробнее



ГАЛЕРЕЯ │ “Лучшее деревянное строение 2018” — голосуйте!

31.10.2018
Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии уже в 16-й раз проводит конкурс среди деревянных строений с целью продемонстрировать технические, а также широкие архитектурные возможности и выявить лучшие решения в использовании древесины как в строительных конструкциях, так и во внешней и внутренней отделке. Вы сможете проголосовать за своего фаворита до 4 ноября 23:59 ч. Строение, набравшее наибольшее количество голосов на порталах moodnekodu.ee и dekor.ee, станет победителем читательского голосования.
Подробнее