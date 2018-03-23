"Я начала создавать сюрреализм": арест Надежды Савченко в цитатах

Служба безопасности Украины задержала депутата парламента, героя Украины Надежду Савченко после того, как Верховная рада в четверг сняла с нее неприкосновенность и дала согласие на ее арест.

Савченко обвиняют в подготовке теракта в центре Киева: жертвой взрывов, которые она якобы планировала, должны были стать высшие должностные лица государства, в том числе президент Петр Порошенко.

Сама депутат уверяет, что действительно обсуждала насильственную смену власти в Киеве, однако реализовывать такие планы не собиралась.

Би-би-си, следившая за развитием этого дела, собрала подборку самых ярких цитат, принадлежащих как самой Савченко, так и ее обвинителям во главе с генеральным прокурором Юрием Луценко.

Луценко: "Это был теракт, направленный на свержение украинского государства, больше мне добавить нечего".

Генеральная прокуратура обвиняет Надежду Савченко в ряде преступлений. В частности, речь идет о:

заговоре с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти;

подготовке к покушению на жизнь президента, депутатов парламента, членов правительства по предварительному сговору группой лиц;

подготовке к террористическому акту;

содействии деятельности террористической организации — таковой украинские правоохранители считают самопровозглашенную Донецкую народную республику;

ношении, хранении, приобретении, передачи огнестрельного оружия и боеприпасов.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, организаторами несостоявшегося переворота стали Надежда Савченко и задержанный двумя неделями ранее Владимир Рубан — руководитель организации "Офицерский корпус", занимавшейся обменом пленными в ходе конфликта в Донбассе.

Генпрокурор утверждает, что в ноябре прошлого года Рубан и Савченко обратились к офицерам вооруженных сил Украины с предложением принять участие в задуманном ими свержении власти. Однако четверо офицеров хмельницкого полка армейского спецназа, согласившись на это предложение, обратились в Службу безопасности Украины.

В дальнейшем, продолжил Луценко, военнослужащие действовали под контролем СБУ, и благодаря их сотрудничеству со спецслужбой были получены доказательства подготовки масштабнейшего теракта в центре Киева. "Все это была совершенно секретная операция, которая сейчас подходит к своему финалу", — резюмировал генеральный прокурор Украины.

Савченко: "Я предлагаю переворот".

В ходе выступления с трибуны Верховной рады Юрий Луценко продемонстрировал депутатам украинского парламента 28-минутную нарезку видео- и аудиозаписей.

На одном из фрагментов нарезки Савченко, Рубан и двое людей в камуфляже — ими якобы являлись сотрудничающие со следствием офицеры ВСУ Березень и Лящ — обсуждают сценарии насильственной смены власти в Киеве.

"Я предлагаю переворот. Их надо убрать физически, всех и сразу за один день", — заявляет на этом видео Савченко, имея в виду руководство страны.

На записи собеседники обсуждают различные способы такого переворота. В качестве вариантов называются: минометный обстрел правительственного квартала, вооруженные нападения на дома, в которых проживают высшие должностные лица Украины, и подрыв гранат в зале Верховной Рады во время выступления там президента Украины с последующим добиванием уцелевших из автомата.

"Это делает один человек на протяжении полутора минут. Живым, правда, не останется", — говорит о гипотетическом прорыве гранат Савченко и предлагает себя в роли исполнителя этой задачи. "Герои не умирают, герои должны быть мертвыми", — резюмирует она.

На другом фрагменте, обнародованном в ходе заседания парламента, Владимир Рубан допускает осуществление "репрессий на стадионах или в шахтах".

Позже Юрий Луценко заявил, что, по данным следствия, заговорщики планировали обстрелять центр Киева из минометов, установленных на Трухановом острове неподалеку от центра украинской столицы, либо на барже на Днепре.

Оружие и боеприпасы для осуществления запланированного теракта, сказал Луценко, были перемещены с территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Первый завоз оружия состоялся в ноябре прошлого года: его, по утверждению силовиков, хранили и даже испытывали на территории воинской части в Хмельницком. Во время перемещения второй партии оружия на линии разграничения Владимир Рубан был арестован.

Савченко: "Не пугайте людей, никто не собирается в вас стрелять. Пока".

Надежда Савченко не отрицает существования записей, на которых она обсуждает проведение на Украине вооруженного переворота. Однако, по ее словам, эти обсуждения были лишь частью задуманной ею "политической провокации".

Она прокомментировала обвинения в свой адрес на пресс-конференции за два дня до снятия неприкосновенности.

По словам Савченко, за последнее время ее несколько раз предупреждали о вынашиваемых в Администрации президента планах ее физической ликвидации. Савченко утверждает, что обсуждала планы переворота с лицами, которым было поручено ликвидировать ее, однако она не собиралась доводить эти дискуссии до реального воплощения.

"Я начала создавать сюрреализм — я рассказывала возможные и невозможные сценарии", — говорит Савченко.

Депутат — герой Украины утверждает, что планы физического устранения киевской власти поддержало бы подавляющее большинство украинцев, однако она всего лишь планировала показать лидерам государства, "что они тоже смертны".

Надежда Савченко не отрицает своей причастности к перемещению оружия через линию разграничения в Донбассе — она называет его "спецоперацией", которая позволила определить происхождение этого оружия. "Оружие противника испытать всегда интересно", — заявила она на пресс-конференции во вторник.

"Каждая вывезенная (с неконтролируемой Киевом территории) мина и патрон — это снаряд, который не разорвался по нашим солдатам", — добавила Савченко в четверг утром на заседании регламентного комитета.

На заседании парламента она еще раз уверила, что не планировала осуществлять теракты в зале Верховной рады, так как при этом могли бы пострадать невинные люди — технический персонал парламента и журналисты, которых она назвала "ангелами-хранителями" депутатов.

"Не было бы их, эта люстрация была бы у вас уже давно", — заявила Савченко с трибуны парламента, добавив, что ее действия во многом аналогичны действиям организаторов Майдана.

Оправдания Савченко не впечатлили генпрокурора.

"Сегодня за незаконное сообщение о минировании по телефону дают пять лет. Поэтому не прикидывайтесь, что это были только иллюзии и сюрреализм. Это был умысел, план, подготовка, завоз оружия, вербовка исполнителей для покушения на конституционный строй Украины", — заявил он.

Савченко: "Не нужно бояться меня, бойтесь украинцев".

Подавляющее большинство депутатов смотрели представленное генпрокурором Луценко видео с доказательствами виновности Савченко с мрачными выражениями лиц. Некоторые из них, к примеру, Евгений Рыбчинский из группы "Воля народа", прямо признавали, что еще утром в четверг собирались голосовать за снятие с Савченко неприкосновенности, но против разрешения на ее арест, однако после доклада генпрокурора решили поддержать арест.

"Я как твой побратим проголосую сегодня "за", и если ты невиновна, я буду стараться доказать эту невиновность. Но если есть твоя вина — извини, я голосую за снятие неприкосновенности", — заявил с трибуны Рады Евгений Лапин, бывший боец добровольческого батальона "Айдар", в составе которого воевала и Надежда Савченко.

Впрочем, бывший командир этого же подразделения Сергей Мельничук в своей речи косвенно согласился с аргументами Савченко.

"Мы должны сделать все, чтобы изменить власть, мы людей достали. Если мы этого не сделаем, они будут действовать дальше радикальнее, и они это сделают — не Надежда, так кто-то другой", — заявил он, добавив, впрочем, что "терроризм в стране недопустим".

Сама Савченко в своем "последнем слове" перед голосованием за снятие с себя неприкосновенности неожиданно выступила за смену политической системы Украины — в частности, за назначение "конституционного конвента, который должен написать новую Конституцию".

Савченко заявила, что за последние четыре года власть не сделала ничего, чтобы "война не пришла к вам в парламент". "А дальше вы увидите, что будет… Не я буду вашей опасностью в парламенте. Вашей опасностью будет народ", — пригрозила она.

Луценко: "Сегодня только начало процесса, а не конец".

Генпрокурор Луценко назвал деятельность "террористического дуэта Рубана-Савченко" элементом более широкого "внутреннего антиукраинского фронта".

"И Служба безопасности Украины, и военная прокуратура имеют главную задачу — установить того кукловода, который заряжает листовками, деньгами, минами, гранатами против украинского государства", — заявил Луценко с трибуны Верховной рады.

Это заявление прозвучало под скандирование частью депутатов парламента фамилии "Медведчук".

СМИ называли Владимира Рубана причастным к деятельности украинского политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, ныне активно занимающегося обменом пленными между Украиной, Россией и самопровозглашенными "народными республиками". Материалы на эту же тему распространяла среди журналистов СБУ.

На Украине Медведчук имеет неоднозначную репутацию, не в последнюю очередь из-за своих близких отношений с Владимиром Путиным, являющегося крестным отцом его дочери. Косвенно подозрения о связи дела Савченко и Рубана с Медведчуком подтвердил в четверг и сам Луценко.

"Мы догадываемся, кто этот кукловод, потому что слышим здесь лозунги так называемого "Украинского выбора" (движения, лидером которого является Медведчук)", — заявил генпрокурор с парламентской трибуны.

"Я очень рассчитываю на то, что члены антиукраинской сети все-таки признают свою вину, покаются перед украинским государством и народом и назовут того, кто зарядил эти "торпеды" против нашего народа", — заявил он.

Кроме того, заявил Луценко, реализация заговорщиками их планов могла бы привести к возвращению "на кровавый трон" Виктора Януковича.

В движении "Украинский выбор" заявили, что "манипулятивная попытка власти провести связь" между ними и делом Савченко-Рубана является провокацией и попыткой давления на органы следствия. Ранее "Украинский выбор" отвергал информацию о сотрудничестве с Рубаном, а Надежда Савченко заявляла, что не знакома с Медведчуком.

Как бы то ни было, по оценкам Юрия Луценко, следствие по этому делу продлится два-три месяца. После этого оно будет направлено в суд.

А одним из следственных действий по отношению к Савченко, анонсировал генпрокурор, станет судебная психиатрическая экспертиза. Ее проведение, сказал Луценко, запланировано уже на четверг.