"Я люблю Исламское государство": хакеры взломали сайты губернатора Огайо и властей штата

Сайты правительства американского штата Огайо подверглись хакерской атаке. На них появились сообщения в поддержку экстремистской группировки "Исламское государство".

На сайте губернатора Огайо Джона Кейсика был опубликован текст на английском языке, в котором говорилось, что президент США Дональд Трамп будет привлечен к ответственности за "каждую каплю крови, пролитую в мусульманских странах". "Я люблю Исламское государство", — говорилось в конце сообщения.

Сверху над этим сообщением была изображена символика, похожая на ту, что используют боевики ИГ.

При заходе на сайт губернатора также включалась аудиозапись на арабском языке, призывающая к молитве.

В администрации губернатора почти сразу заявили, что знают о хакерской атаке. Пресс-секретарь Кейсика Эммали Кальмбах отметила, что администрация начала разбираться в ситуации, как только получила уведомление о проблемах с сайтами.

Начальник отдела связи управления административных услуг Огайо Том Хойт подтвердил факт взлома.

"Все затронутые серверы были отключены, мы проводим расследование с целью установить, как хакеры смогли заменить главную страницу сайтов. Мы взаимодействуем с органами правопорядка, чтобы лучше понять, что именно произошло", — сказал Хойт. Он надеется, что штатную работу сайтов удастся восстановить полностью в понедельник.

От хакерской атаки пострадали сайт жены губернатора Карен Кейсик, а также веб-страницы департамента реабилитации и исправительных учреждений штата, департамента здравоохранения штата и других местных госучреждений. На них появились такие же сообщения, как на сайте губернатора.

Как отмечают Bloomberg и New York Post, этот же текст появился в воскресенье на сайте города Брукхейвен, расположенного примерно в 80 километрах от Манхэттена на Лонг-Айленде.

Также хакеры взломали "Твиттер" государственного казначея Огайо Джоша Манделя. Там появился твит, в котором "свободолюбивых американцев" призывали проснуться, потому что "радикальный ислам проникает в сердце".

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Team System DZ. В прошлом ее хакеры осуществили множество взломов. Большая часть сообщений, которые группировка публиковала ранее на взломанных сайтах, носила антисемитский характер.

В апреле группа связанных с "Исламским государством" хакеров выложила в интернет персональные данные тысяч жителей Нью-Йорка, назвав их целью для террористов. В опубликованных сведениях были имена, домашние адреса и адреса электронной почты американцев.

Хакеры, называющие себя сторонникам "Исламского государства", неоднократно взламывали сайты и страницы госструктур в срцсетях, в том числе аккаунты Пентагона в "Твиттере" и YouTube. От их действий страдали и СМИ, например, в 2015 году они атаковали сайты французского телеканала TV5Monde.