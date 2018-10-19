19.10.2018, 14:15

”Я его на другое приглашал”. Золотов ответил Навальному

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Gazeta.ru
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Viktor Zolotov
Viktor ZolotovFoto: AP

Глава Росгвардии Виктор Золотов посмотрит ответ Алексея Навального по возвращении в Москву. Об этом он заявил журналистам в Ташкенте, где директор ведомства находится вместе с президентом России Владимиром Путиным.

”Не смотрел, интересно”, — сказал Золотов. Он отметил, что не намерен участвовать в дебатах с Навальным, так как изначально приглашал его на спортивный поединок. ”Дебаты? Я его на другое приглашал. <…> Поэтому мы с ним не сходимся”, — объяснил глава Росгвардии.

Тем не менее Золотов пообещал ответить на вопросы, заданные ему Навальным. В каком формате это будет происходить, он решит позже.

”Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим — прав он был или нет. А вот после этого как раз к этому вопросу и вернемся”, — подытожил глава Росгвардии.

Золотов имеет в виду иск, который мясокомбинат ”Дружба народов” подал к Навальному 1 октября 2018 года. СМИ предполагают, что он был направлен в связи с упоминанием комбината в ролике Фонда борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный. В публикации утверждалось, что Росгвардия закупает у ”Дружбы народов” продукты по завышенным ценам.

По данным картотеки Арбитражного суда Москвы, предварительные слушания по иску компании назначены на 13 ноября. При этом предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не упомянуты. Заседание будет вести судья Андрей Чадов, который специализируется на спорах о защите деловой репутации.

Напомним, в конце августа ФБК выпустил расследование, в котором Навальный заявил, что в 2018 году цены на закупаемые Росгвардией продукты выросли в несколько раз по сравнению с 2017 годом. По его словам, это случилось после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов для ведомства стал крымский мясокомбинат ”Дружба народов”.

Сейчас комбинат принадлежит экс-офицеру внутренних войск, который ранее он был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Навальный напоминает, что Золотов был командующим ВВ МВД с мая 2014 года по апрель 2016 года.

Спустя некоторое время в Росгвардии рост цен на продукты в 2018 года объяснили сезонностью закупок. Кроме того, поставщиков обвинили в том, что они ”демпинговали на этапе конкурса”.

”Подобного рода ”расследования” псевдо-борцов с коррупцией, равно как и голословные обвинения в адрес руководства Федеральной службы войск национальной гвардии РФ являются заведомо сфальсифицированными и провокационными”, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Спустя почти три недели Золотов записал видеообращение к Навальному на YouTube. В нем он заявил, что глава ФБК допустил оскорбительные, клеветнические измышления в отношении него. ”В офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию”, — сообщил Виктор Золотов 11 сентября.

Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль. ”Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную”, — отметил Золотов.

По словам генерала, его ведомство активно работает над выявлением ”коррупционных недостатков” — делается это совместно с органами контрразведки, Счетной палатой и военной прокуратурой. ”Мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела”, — объяснил Золотов.

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В Кремле позже заявили, что директор Росгвардии не согласовывал с Кремлем свое видеообращение к Навальному. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

”Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь, в остальном оставляю без комментариев”, — добавил Песков.

Навальный больше месяца не мог ответить на обращение главы Росгвардии. Он отбывал административный арест за призывы россиян к участию в несанкционированном митинге через интернет.

По данным правоохранителей, его акции привели к ”повреждению транспортных средств”, а также травмам у полицейских, которые разгоняли протестующих.

Записать ответ он смог лишь 18 октября. В видеоролике Навальный вызвал Золотова на телевизионные дебаты. ”Я ваш вызов принимаю и, как полагается, выбираю место и оружие. Наша с вами дуэль состоится в виде дебатов в прямом эфире ”Первого канала” или любого другого федерального канала. А если они почему-то откажутся, то на этом YouTube-канале, где их все равно посмотрят миллионы людей”, — заявил Навальный.

Он добавил, что у директора Росгвардии есть неделя на размышления. ”Шлите своих секундантов или что еще вам там не хватает для сатисфакции”, — заключил Навальный.

В тот же день советник главы ведомства Валерий Грибакин отметил, что не смотрел ролик и делать этого не собирается. ”Мы сейчас заняты другими вопросами и проблемами, связанными с обеспечением дополнительной безопасности в Керчи”, — объяснил он. По его словам, заявления Навального неприемлемы в дни траура. ”Самопиар на костях — это уже последнее дело”, — заявил Грибакин.

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