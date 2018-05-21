21.05.2018, 10:20

WSJ: в Иране назвали условие дальнейшего соблюдения ядерной сделки


Gazeta.ru
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Iraani lipp
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Иранская сторона продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе, если Европейский союз компенсирует тот урон, который страна понесет из-за антииракских санкций США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам руководителя Организации по атомной энергии республики Али Акбара Салехи, именно на таком условии Иран будет соблюдать договоренности, предусмотренные соглашением.

”Мяч на стороне Европы”, — подчеркнул Салехи.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что после выхода американской стороны из ядерного соглашения по Ирану компенсацию стоимости возможных санкций со стороны США может взять на себя Европейский союз.

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