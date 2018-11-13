WSJ: в Boeing утаивали информацию об опасности новых самолетов, ставшей причиной катастрофы в Индонезии

В новейших версиях Boeing 737 есть функция, которая помогает избежать опасного задирания носа самолета во время полета. Однако при нештатной ситуации система может так сильно опустить нос, что у пилотов не будет возможности выровнять полет, в результате чего судно уйдет в пике даже при ручном управлении.

По данным издания, наличие у новых самолетов Boeing такой функции стало неожиданностью для пилотов, передает РБК. Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, отметили, что ни до американских авиакомпаний и их менеджеров, ни до пилотов не донесли, что такая система работает на Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. О системе предупреждения задирания носа самолета не было сказано и в учебных материалах по управлению лайнерами.

Представители Boeing отказались отвечать на вопросы WSJ, заявив, что тесно сотрудничают с расследованием и убеждены в безопасности лайнеров.

Самолет Boeing 737 Max индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший утром 29 октября из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.