WSJ: Трамп на саммите G7 всех раздражал своими высказываниями, но его молча терпели

Президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита G7 отметился целым рядом неэтичных заявлений, а также наглядно демонстрировал боязнь оказаться одним против всех при обсуждении какой-либо проблемы. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, присутствовавшие на беседах лидеров "большой семерки" в Канаде.
Президент США Дональд Трамп во время недавнего саммита G7 отметился целым рядом неэтичных заявлений, а также наглядно демонстрировал боязнь оказаться одним против всех при обсуждении какой-либо проблемы. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали источники, присутствовавшие на беседах лидеров "большой семерки" в Канаде.
Так, например, Трамп несколько раз назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "безжалостным убийцей", критикуя его за пошлины против американских технологических компаний. Сам Юнкер это прокомментировал так: "Я думаю, это был комплимент. Но я не уверен".