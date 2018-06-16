WSJ: Трамп на саммите G7 всех раздражал своими высказываниями, но его молча терпели

В какой-то момент американский лидер поднял тему большого количества мигрантов на территории Евросоюза. Он громко обратился к премьер-министру Японии Синдзо Абэ: "Синдзо, у тебя нет такой проблемы, но если я пошлю тебе 25 миллионов мексиканцев, ты мгновенно останешься без работы".

Во время обсуждения ситуации вокруг ядерной программы Ирана и террористической обстановки в мире Трамп сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону: "Ты и так это знаешь, Эмманюэль, ведь все террористы находятся в Париже".

"Трамп раздражал всех, это чувствовалось. Но все старались быть рациональными и спокойными", — подытожил собеседник издания.

Ранее газета The Telegraph рассказала, что президент США отменил двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G7, поскольку он устал от назидательного, "учительского" тона ее высказываний. По словам другого собеседника издания, американский лидер также раздражен тем, как премьер критически о нем отзывается — публично и за его спиной.

Негативные последствия были и у переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Американский лидер обвинил коллегу в бравировании перед прессой ложными доводами о ходе переговоров по торговле с Соединенными Штатами и поручил представителям Вашингтона на саммите не подписывать итоговое коммюнике.