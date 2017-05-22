WSJ: США могут заменить безвозмездную помощь Украине на кредиты

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с предложением сократить объем безвозмездной военной помощи ряду государств, в том числе Украине, или полностью прекратить ее предоставление, заменив на выдачу кредитов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве США.

По данным источников, соответствующая инициатива содержится в проекте бюджета США, который представит на следующей неделе администрация президента. Как отмечается в статье, в документе есть "положения, согласно которым прекращается предоставление по линии Госдепартамента многих субсидий по военным поставкам, их заменяют на кредиты".

В распоряжении журналистов оказались документы Госдепа, из которых следует, что отмена программ может коснуться Вьетнама, Колумбии, Ливана, Пакистана, Туниса, Украины и Филиппин.

Согласно планам, США перестанут предоставлять этим странам на безвозмездной основе средства на приобретение американского военного оборудования, вместо этого им будут выдавать кредиты на укрепление обороны. В то же время во внешнеполитическом ведомстве США считают маловероятным, что большинство стран будет их брать.

По оценкам WSJ, речь идет о конвертации в кредиты военной помощи на 1 млрд долларов. Для вступления в силу предложения администрации должны быть утверждены американскими законодателями. Как отмечает ТАСС, планируемые сокращения в бюджете на 2018 год не коснутся помощи в военной сфере, которую США выделяют Израилю, — в размере примерно 3,1 млрд долларов, Иордании (350 млн долларов) и Египту (1,3 млрд долларов). Для Пакистана объем субсидий может сократиться с 265 млн долларов до 100 млн долларов.

Предполагается, что часть государств, которым США перестанут помогать, могут обратиться за поддержкой к России или Китаю.