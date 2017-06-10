10.06.2017, 11:00

WSJ: США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии

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Gazeta.ru
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Süüria sõjapõgenikud Liibanonis Bekaa orus
фото иллюстративноеFoto: Ivar Soopan, Maaleht

Представители администрации президента США Дональда Трампа провели несколько секретных переговоров с Россией по вопросу зон деэскалации в Сирии, передает Gazeta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что несколько встреч прошло в Иордании с участием местных властей.

По словам источника, дальнейшие переговоры могут не состояться из-за усиления конфликта США и Сирии. В то же время США рассчитывают на помощь России в борьбе с ”Исламским государством”.

Ранее сообщалось, что Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по зонам деэскалации в Сирии.

Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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